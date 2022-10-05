fb ig video ETtoday search mobile

巴黎時裝周／蕭亞軒拄拐杖忍腳傷看秀！LV把拉鍊、扣子變超大「巨Q」

>

▲2023春夏巴黎時裝周，LV大秀壓軸登場。（影／品牌提供）

記者王則絲／台北報導

巴黎時裝周來到尾聲，LOUIS VUITTON 2023春夏女裝大秀於4日、最後一天日程登場，現場明星陣容很強大，包括蕭亞軒（ELVA）拄拐杖忍著腳傷也要看秀，賈伯斯女兒伊芙賈伯斯（Eve Jobs）以及最強星二代木村光希也亮麗現身。LOUIS VUITTON 2023春夏女裝系列把微小的細節化為巨大尺寸，像拉鍊、扣子，以及行李吊牌甚至放大到變手袋，真的是「巨Q」！

▲蕭亞軒。（圖／品牌提供）

▲蕭亞軒。（圖／品牌提供）

▲蕭亞軒因先前運動受傷，忍著腳傷來看秀，在秀場外是拄著拐杖行走的。（圖／翻攝微博、品牌提供）

▲LOUIS VUITTON 2023春夏女裝大秀 蕭亞軒。（圖／品牌提供）

▲LOUIS VUITTON 2023春夏女裝大秀 蕭亞軒。（圖／品牌提供）

▲賈伯斯女兒伊芙賈伯斯（Eve Jobs）以及最強星二代木村光希。（圖／品牌提供）

LOUIS VUITTON 2023春夏女裝系列發表選在巴黎羅浮宮中央廣場 （Louvre Cour Carrée）舉行，現場以棚架搭出一朵巨型的玫瑰花，象徵遊樂園、馬戲團的玩味，由法國藝術家Philippe Parreno和美術製作指導James Chinlund共同打造而成，而這朵玫瑰花壯觀宛如太空船降落，模特兒們彷彿從空橋走下來一般夢幻。

▲LOUIS VUITTON 2023春夏女裝大秀 蕭亞軒。（圖／品牌提供）

▲LOUIS VUITTON 2023春夏女裝大秀特別搭建了一座巨型玫瑰花場地。（圖／品牌提供）

身為品牌大使的《魷魚遊戲》女星鄭浩妍，別忘了她的主業還是國際超模，本季她再次擔任開秀模特，穿上白色浮誇肩膀造型的裙裝率先走出。從鄭浩妍身上便能看見LOUIS VUITTON 2023春夏想表達的焦點概念，將「無限巨大」和「極其微小」的元素相互碰撞，誕生此次建築式的設計輪廓；拉鍊、皺褶和抽繩都被戲劇性的放大，女裝創意總監 Nicolas Ghesquiére正是希望透過強調的方式，重新調整細節的比例，以探討女性氣質的核心。

▲LOUIS VUITTON 2023春夏女裝大秀 蕭亞軒。（圖／品牌提供）

▲由鄭浩妍走上伸展台開秀。（圖／品牌提供）

全季共46套Look，能看到眾多被放大的元素，不合乎常理的比例看起來莫名可愛，包括巨大的五金穿孔、拉鍊、縫線圖案，被轉印在套裝上，並用真實的超大型鈕扣連接，調節肩背帶則化為超寬的腰封，點綴於服裝上的大尺寸五金，時不時帶來驚喜亮點。

▲LOUIS VUITTON 2023春夏女裝大秀 蕭亞軒。（圖／品牌提供）

▲LOUIS VUITTON 2023春夏女裝大秀 蕭亞軒。（圖／品牌提供）

▲LOUIS VUITTON 2023春夏女裝大秀 蕭亞軒。（圖／品牌提供）

▲LOUIS VUITTON 2023春夏女裝大秀 蕭亞軒。（圖／品牌提供）

▲LOUIS VUITTON本季大玩「放大」的藝術，將常規的細節比例全打亂。（圖／品牌提供）

包款部分是大家關注的焦點，原先只飾於行李或包包上的「吊牌」，在本季竟是放大N倍，直接變成了手提包；爆款Coussin手袋也出現更龐大的尺寸，連金屬鍊帶一併放大，拿在手上極具份量感。

▲LOUIS VUITTON 2023春夏女裝大秀 蕭亞軒。（圖／品牌提供）

▲LOUIS VUITTON 2023春夏女裝大秀 蕭亞軒。（圖／品牌提供）

▲LOUIS VUITTON 2023春夏女裝大秀 蕭亞軒。（圖／品牌提供）

▲本季焦點手袋。（圖／品牌提供）

►巴黎時裝周／Jennie與暮光女神同框！CHANEL重演經典元素、爆款22包變小了

►巴黎時裝周／Vaquera用醬油染色、Off-White克萊因藍置身生化之海

關鍵字：

巴黎時裝周, LOUIS VUITTON, LV, 蕭亞軒, 木村光希, 2023春夏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

直播／蕭亞軒在巴黎收到「還沒賣的LV包」　10／4晚上看最新女裝與爆款

直播／蕭亞軒在巴黎收到「還沒賣的LV包」　10／4晚上看最新女裝與爆款

12星座10月運勢！巨蟹格外怕孤單、天蠍要有一顆好勝的心

12星座10月運勢！巨蟹格外怕孤單、天蠍要有一顆好勝的心

卡地亞見證人生重要時刻　訂製專屬珠寶永恆閃耀 男人5個下意識的小舉動　代表對你有意思 浪琴摩登酒桶錶靈感竟是百年老古董！　加日期窗更討喜 「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！　第一名看淡友情，在舒適圈不出去 巴黎時裝周／Jennie與暮光女神同框！CHANEL重演經典元素、爆款22包變小了 最不適合當夫妻的星座CP！TOP 1火爆對上穩重　當然火水不容 小坪數也有無限大空間！3款「多功能收納家具」CP值超高　幫你省荷包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面