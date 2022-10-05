巴黎時裝周／蕭亞軒拄拐杖忍腳傷看秀！LV把拉鍊、扣子變超大「巨Q」

▲2023春夏巴黎時裝周，LV大秀壓軸登場。（影／品牌提供）

記者王則絲／台北報導

巴黎時裝周來到尾聲，LOUIS VUITTON 2023春夏女裝大秀於4日、最後一天日程登場，現場明星陣容很強大，包括蕭亞軒（ELVA）拄拐杖忍著腳傷也要看秀，賈伯斯女兒伊芙賈伯斯（Eve Jobs）以及最強星二代木村光希也亮麗現身。LOUIS VUITTON 2023春夏女裝系列把微小的細節化為巨大尺寸，像拉鍊、扣子，以及行李吊牌甚至放大到變手袋，真的是「巨Q」！

▲蕭亞軒因先前運動受傷，忍著腳傷來看秀，在秀場外是拄著拐杖行走的。（圖／翻攝微博、品牌提供）



▲賈伯斯女兒伊芙賈伯斯（Eve Jobs）以及最強星二代木村光希。（圖／品牌提供）

LOUIS VUITTON 2023春夏女裝系列發表選在巴黎羅浮宮中央廣場 （Louvre Cour Carrée）舉行，現場以棚架搭出一朵巨型的玫瑰花，象徵遊樂園、馬戲團的玩味，由法國藝術家Philippe Parreno和美術製作指導James Chinlund共同打造而成，而這朵玫瑰花壯觀宛如太空船降落，模特兒們彷彿從空橋走下來一般夢幻。

▲LOUIS VUITTON 2023春夏女裝大秀特別搭建了一座巨型玫瑰花場地。（圖／品牌提供）



身為品牌大使的《魷魚遊戲》女星鄭浩妍，別忘了她的主業還是國際超模，本季她再次擔任開秀模特，穿上白色浮誇肩膀造型的裙裝率先走出。從鄭浩妍身上便能看見LOUIS VUITTON 2023春夏想表達的焦點概念，將「無限巨大」和「極其微小」的元素相互碰撞，誕生此次建築式的設計輪廓；拉鍊、皺褶和抽繩都被戲劇性的放大，女裝創意總監 Nicolas Ghesquiére正是希望透過強調的方式，重新調整細節的比例，以探討女性氣質的核心。

▲由鄭浩妍走上伸展台開秀。（圖／品牌提供）



全季共46套Look，能看到眾多被放大的元素，不合乎常理的比例看起來莫名可愛，包括巨大的五金穿孔、拉鍊、縫線圖案，被轉印在套裝上，並用真實的超大型鈕扣連接，調節肩背帶則化為超寬的腰封，點綴於服裝上的大尺寸五金，時不時帶來驚喜亮點。

▲LOUIS VUITTON本季大玩「放大」的藝術，將常規的細節比例全打亂。（圖／品牌提供）



包款部分是大家關注的焦點，原先只飾於行李或包包上的「吊牌」，在本季竟是放大N倍，直接變成了手提包；爆款Coussin手袋也出現更龐大的尺寸，連金屬鍊帶一併放大，拿在手上極具份量感。

▲本季焦點手袋。（圖／品牌提供）



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