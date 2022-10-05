fb ig video ETtoday search mobile

YZY X GAP X BALENCIAGA台灣要開賣了！　時間、地點正式確認

>

記者王則絲／台北報導

由YEEZY、GAP和BALENCIAGA聯名推出的「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」系列，在全球引發朝迷們轟動爆排隊，現在終於輪到台灣發售了，時間確定為10月7日上午11:00開賣，於台北ATT4FUN GAP旗艦店以線下零售方式販售，6日將會有媒體搶先預覽，想入手的粉絲們不妨鎖定後續詳細的實體近賞報導。

▲「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」開賣消息。（圖／GAP提供）

▲「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」快閃店登陸台北，10月7日上午11:00於台北ATT4FUN GAP旗艦店開賣。（圖／GAP）

「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」系列目前已在YEEZYGAP和BALENCIAGA官網上全球販售，不過先前在美國、日本舉辦的快閃店都引起廣大迴響，台灣品牌部特別爭取將美國當時的YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA快閃店裝，100％還原登陸台北，也就是用黑色大袋桶裝的方式，讓客人們「挖」衣服。

▲「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」開賣消息。（圖／GAP提供）

▲「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」系列。（圖／品牌提供）

「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」系列幾乎以純黑色系為主，帶來帽T、T恤、寬大廓型的外套、連身褲、牛仔套裝⋯⋯以及棒球帽、斜挎包款等單品，以BALENCIAGA創意總監Demna獨特的版型風格呈現日常服，可看到GAP的Logo以及象徵和平的白鴿圖案充斥其中，為此系列最標誌性的特色。

▲「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」開賣消息。（圖／GAP提供）

▲「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」開賣消息。（圖／GAP提供）

▲「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」系列。（圖／品牌提供）

同一天即將開賣的，還有UNIQLO X JW Anderson今年的秋冬季系列，雙方聯名合作已邁入第五年，每次都令人十分期待，本季UNIQLO and JW ANDERSON以英國現代主義的建築為靈感，帶來簡練質感的風格，其中注入了英國皇室喜愛的費爾島圖騰，成為本季一大亮點，像是費爾島圖騰的針織衫、開襟外套和保暖襪子都列入必敗清單。

▲UNIQLO X JW ANDERSON。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO and JW ANDERSON秋冬系列即將於10／7正式上架。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JW ANDERSON。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JW ANDERSON。（圖／品牌提供）

▲uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO and JW ANDERSON本季必敗「費爾島圖騰」單品。（圖／品牌提供）

►搶逛BALENCIAGA高雄漢神新店！　大玩廢墟美學、2款獨賣包超生火

►巴黎時裝周／肯爺踩泥濘走最髒大秀！BALENCIAGA牌洋芋片、嬰兒用品袋成亮點

關鍵字：

YEEZY, GAP, YZY GAP, Yeezy Gap, BALENCIAGA, YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA, 聯名, 台灣開賣, ATT 4 FUN

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

直播／蕭亞軒在巴黎收到「還沒賣的LV包」　10／4晚上看最新女裝與爆款

直播／蕭亞軒在巴黎收到「還沒賣的LV包」　10／4晚上看最新女裝與爆款

12星座10月運勢！巨蟹格外怕孤單、天蠍要有一顆好勝的心

12星座10月運勢！巨蟹格外怕孤單、天蠍要有一顆好勝的心

卡地亞見證人生重要時刻　訂製專屬珠寶永恆閃耀 男人5個下意識的小舉動　代表對你有意思 浪琴摩登酒桶錶靈感竟是百年老古董！　加日期窗更討喜 「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！　第一名看淡友情，在舒適圈不出去 巴黎時裝周／Jennie與暮光女神同框！CHANEL重演經典元素、爆款22包變小了 最不適合當夫妻的星座CP！TOP 1火爆對上穩重　當然火水不容 小坪數也有無限大空間！3款「多功能收納家具」CP值超高　幫你省荷包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面