YZY X GAP X BALENCIAGA台灣要開賣了！　時間、地點正式確認

記者王則絲／台北報導

由YEEZY、GAP和BALENCIAGA聯名推出的「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」系列，在全球引發朝迷們轟動爆排隊，現在終於輪到台灣發售了，時間確定為10月7日上午11:00開賣，於台北ATT4FUN GAP旗艦店以線下零售方式販售，6日將會有媒體搶先預覽，想入手的粉絲們不妨鎖定後續詳細的實體近賞報導。

▲「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」快閃店登陸台北，10月7日上午11:00於台北ATT4FUN GAP旗艦店開賣。（圖／GAP）



「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」系列目前已在YEEZYGAP和BALENCIAGA官網上全球販售，不過先前在美國、日本舉辦的快閃店都引起廣大迴響，台灣品牌部特別爭取將美國當時的YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA快閃店裝，100％還原登陸台北，也就是用黑色大袋桶裝的方式，讓客人們「挖」衣服。

▲「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」系列。（圖／品牌提供）



「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」系列幾乎以純黑色系為主，帶來帽T、T恤、寬大廓型的外套、連身褲、牛仔套裝⋯⋯以及棒球帽、斜挎包款等單品，以BALENCIAGA創意總監Demna獨特的版型風格呈現日常服，可看到GAP的Logo以及象徵和平的白鴿圖案充斥其中，為此系列最標誌性的特色。

▲「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」系列。（圖／品牌提供）

同一天即將開賣的，還有UNIQLO X JW Anderson今年的秋冬季系列，雙方聯名合作已邁入第五年，每次都令人十分期待，本季UNIQLO and JW ANDERSON以英國現代主義的建築為靈感，帶來簡練質感的風格，其中注入了英國皇室喜愛的費爾島圖騰，成為本季一大亮點，像是費爾島圖騰的針織衫、開襟外套和保暖襪子都列入必敗清單。

▲UNIQLO and JW ANDERSON秋冬系列即將於10／7正式上架。（圖／品牌提供）



▲UNIQLO and JW ANDERSON本季必敗「費爾島圖騰」單品。（圖／品牌提供）



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