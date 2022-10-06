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鄭秀文超敢穿！飛彈bra、手拿包插褲頭　根本時尚教科書

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▲▼周杰倫、鄭秀文。（圖／翻攝鄭秀文IG）

▲日前鄭秀文與周杰倫合體看秀，不少粉絲敲碗兩人合作。（圖／翻攝自IG @sammi_chengsauman）

實習記者黃麗頻／綜合報導

「百變天后」鄭秀文（Sammi）日前出席Balenciaga（巴黎世家）2023春夏大秀，曝光與周杰倫齊看秀的合影，吸引大批粉絲敲碗：「求合作！」從照片中可以看見，鄭秀文身穿不規則剪裁的牛仔褲套裝，搭上近期出鏡率極高的Crush包款，前衛的造型吸引眾人目光，而不只在秀場上有亮眼的打扮，Sammi的日常穿搭也「超靚 ！」

▲鄭秀文穿搭。（圖／翻攝自IG@sammi_chengsauman）

▲鄭秀文的機場穿搭充滿了霸氣。（圖／翻攝自IG@sammi_chengsauman、品牌提供）

除了秀場上的時髦造型，Sammi在出發時裝週前的機場穿搭也超有型！頭戴Balenciaga logo白帽，搭上秋冬系列Oversized解構牛仔裝，利用短裙點綴牛仔寬褲，同樣背著話題包款Crush，霸氣外露直接把機場當成伸展台，她也在IG發布一段Reels自稱：「韓風豪邁女」。

▲鄭秀文穿搭。（圖／翻攝自IG@sammi_chengsauman）

▲鄭秀文大玩撞色，展現時髦的一面。（圖／翻攝自IG @sammi_chengsauman）

作為「百變天后」怎麼能錯過以玩色聞名的VALENTINO（范倫鐵諾）呢？以一頭俏麗短髮現身，穿上紫紅色絲柔襯衫及綠色西裝褲，肩背VALENTINO經典ONE STUD包，Sammi大玩「紫X藍X綠」的強烈撞色，抹上紅唇整體猶如珠寶般奢華大氣，時髦又好看！

曾以中性帥氣風走在潮流尖端的Sammi，穿上Saint Laurent 2022 春夏系列套裝，該場秀以「女人性感又氣勢的魅力」為核心，打破規則的強勢性感，其中最大的亮點，就是將手拿包插進褲頭的造型，前衛又大膽的造型，套在她身上是不是超級合理！

近幾年愛上運動的Sammi，身形纖瘦卻擁有完美的線條，也不諱分享自己的好身材。日前為時尚雜誌《Madame Figaro》香港版拍攝封面，她換上Schiaparelli 2022秋冬系列的飛彈造型bra，下半身搭配透膚蕾絲五分褲，展現叛逆又性感的造型，粉絲紛紛留言：「只有鄭秀文能超越鄭秀文！」

▲鄭秀文穿搭。（圖／翻攝自IG@sammi_chengsauman）

▲清新簡單的穿搭，不禁讓粉絲直呼「是白雪公主吧！」（圖／翻攝自IG @sammi_chengsauman）

今年正式邁入50歲，歲月絲毫沒在Sammi臉上留下痕跡，只見她身穿CELINE經典條紋針織衣、淺藍色牛仔短裙，搭配一頭粉紫色短髮，清爽的造型看起來俏皮可愛，更帶點法式浪漫，白皙的皮膚也不禁讓人直呼：「是白雪公主吧！」

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關鍵字：

鄭秀文, Balenciaga, VALENTINO, Schiaparelli, SaintLaurent

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