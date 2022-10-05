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關之琳正港富婆拍賣4億珠寶　部分收益做慈善

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▲▼ 關之琳珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲關之琳（左）與朋友正在巴黎開心旅行。（圖／翻攝rosamundkwan IG）

記者陳雅韻／台北報導

60歲香港女星關之琳2015年與台灣富商陳泰銘離婚後，日子過得逍遙自在，目前與朋友正在巴黎開心旅行，同時間國際拍賣行香港佳士得宣布，將於11月28日瑰麗珠寶現場拍賣中，呈獻51件估價超過4億元台幣的「關之琳私人珠寶珍藏」，部分拍賣收益將撥捐慈善用途，她透過影片表示歷經3年疫情，她更注重身心健康，也想多關注慈善公益，且她長期信賴佳士得，而促成此次合作。

▲▼ 關之琳珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲關之琳珮戴此次最高估價拍品、BOGHOSSIAN設計12.64克拉緬甸天然紅寶石及鑽石戒估價約88,420,000元起，以及紅寶石鑽石手鍊估價約2,001,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

▲▼ 關之琳珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲關之琳親自示範寶格麗鑽石手鐲，亦可轉換成胸針，估價約10,047,000元起。

歷經2段婚姻的關之琳，息影後住在香港半山的豪宅「地利根德閣」，不時與朋友聚會、旅遊，身材、臉蛋保養得宜的她穿搭總是雍容華貴，堪稱美魔女界代表人物。外界推估她身價超過20億元，從她此次委託佳士得拍賣估價超過4億元的珠寶可見一斑，匯聚51件她珍藏多年的卡地亞（Cartier）、Buccellati、寶格麗（BVLGARI）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等知名珠寶品牌作品，以及多枚超過10克拉的巨鑽。

▲▼ 關之琳珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲關之琳小露美腿，秀她珍藏多年的鑽石冠冕，估價約3,215,000元起。

當中估價最高之作，為BOGHOSSIAN設計12.64克拉緬甸天然紅寶石及鑽石戒估價約88,420,000元起，關之琳表示：「這些珠寶完美反映我鍾愛的簡約古典風格，它們既優雅不凡，也容易配襯。每一件珠寶在我的收藏旅程和人生中也別具意義，承載許多美好回憶。我誠摯希望我的珍藏可以在此次拍賣中覓得新主，我亦會將拍賣的部分收益捐予慈善機構，向世界分享更多愛與善意。」

▲▼ 關之琳珠寶拍賣 。（圖／公關照）▲▼ 關之琳珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲關之琳將拍賣MOUSSAIEFF單邊各10.04、10.03克拉D色 VVS1鑽石與紅寶石耳環（左）估價約40,191,000元起，卡地亞鑽石手鍊估價約6,028,000元起。

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關鍵字：

關之琳, 佳士得

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