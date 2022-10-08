精品「WOC鍊帶包」推薦TOP 6！CHANEL 19經典必收、Burberry三萬入手

文／美人圈

WOC是「Wallet On Chain」的縮寫，也就是裝有鍊帶的錢包，結合皮夾與小包的款式，不僅含有多卡夾、格層設計，日常用品、手機、鈔票及各式信用卡也都能輕鬆收入，成為許多女孩們入手的第一咖精品包！以下就帶來2022「WOC鍊帶包款」推薦，CHANEL 19、DIOR CARO經典必收，這款三萬入手超熱賣～

WOC鍊帶包款推薦

CHANEL 19 鍊子皮夾

CHANEL這款「WOC鏈子皮夾」換上斜紋軟呢，洋溢著奢華高級的質感！以品牌雙C LOGO做點綴，小巧精緻的標誌圖案與雙金屬鍊帶相互映，散發著濃濃的小香氣息。而此款與一般的WOC款式相比更加方正，加上拉鍊隔層，耐裝又實用，時尚迷們趕緊購入第一咖秋冬包款啦！

▲CHANEL 19鍊子皮夾，NT$111,200。（圖／CHANEL）

DIOR CARO 小袋

DIOR CARO系列也是保值又百搭！以黑色柔軟小牛皮精心製作，綴以 Cannage 藤格紋圖案縫線，復古金色飾面金屬「CD」標誌個性十足。掀蓋式設計配上隔層，可收納所有必需品。最吸睛的莫過於CD Link鏈帶，可肩背、斜背或手提，是日常使用的理想首選包！

▲DIOR CARO小袋，NT$71,000。（圖／DIOR）

CELINE 布料及小牛皮CUIR TRIOMPHE飾鍊銀包

一般常見的WOC款式都以皮格材質為主，這款則是以布料搭配溫潤的小牛皮飾邊，上方還有細緻的白色縫線，相當具有文青氣息！開扣是經典不敗的凱旋門logo，搭配上金屬鍊條，休閒風格中帶點正式感，設有一個主內格、一個扁平口袋，以及六個信用卡插袋，重點是五萬有找就可收，是入門精品的好選擇～

▲CELINE 布料及小牛皮CUIR TRIOMPHE飾鍊銀包，NT$49,500。（圖／CELINE）

YSL CASSANDRE MATELASSÉ 粒紋壓花皮革鏈條錢包

YSL MATELASSÉ系列是各大KOL版面上出鏡率最高的款式！翻蓋錢包採用無金屬鞣製皮革製成，飾有金屬 YSL 標誌、絎縫包縫線和可拆卸肩帶鏈，極簡又帶有強烈風格的外型，斜背或手提都能成為最時髦的配件！兩格層的設計中間還設有拉鍊夾層，並附有多卡槽，鈔票零錢、信用卡或是口紅、粉餅都能輕鬆收納，使用上相當方便～

▲YSL CASSANDRE MATELASSÉ 粒紋壓花皮革鏈條錢包，NT$46,000。（圖／YSL）

Burberry 格紋拚皮格錢袋

這款Burberry精選 Vintage 格紋裁片與義大利鞣製皮革製成，既時髦又高度辨識！頂部使用翻蓋搭配按扣設計，還有專屬印記服務，可以印製3枚姓名字母縮寫，成為獨一無二的包款～擁有12個卡位、1個內側拉鍊隔層、2個內側隔層以及1個外插袋、2個內插袋相當耐裝，除此之外還可以將揹帶拆下當作長夾使用。

▲Burberry 格紋拚皮格錢袋，NT$30,500。（圖／Burberry）

GUCCI GG Marmont 絎縫迷你包

接下來介紹的這一款GG Marmont ，真的美到讓人尖叫～絎縫人字紋皮革與結構柔和設計相當簡單俐落又帶點小個性。此款包推出許多配色，除了黑、奶油白還有灰、藍等多種色選，其中雙G與鍊帶金屬相呼應，彰顯整體奢華氣場。可收納手機、粉餅及日常用品，還有多格層及拉鍊零錢袋，小資族想入一咖GUCCI選它準沒錯！

▲GUCCI GG Marmont 絎縫迷你包，約NT$57,000。（圖／GUCCI）



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