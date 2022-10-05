盤點秋冬山系新品！Columbia防水健走鞋、PALLADIUM巧克力靴秒穿脫

▲Columbia秋冬重點單品搶先看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／綜合報導

隨著天氣轉涼，不少人會開始登山健行、露營散心，也是時候換身新裝出發了，《ET FASHION》特別整理出時下結合防潑水的秋冬話題戶外單品，性能與顏值兼具，看完一篇就搞懂「山系」流行趨勢！

1. Columbia秋冬健行裝備穿搭

▲（依序）Omni-Tech™ Ampli-Dry™ Shell防水外套；擁有抗髒污科技的長袖格外襯衫，衣角是眼鏡擦拭片 。（圖／品牌提供）

本季戶外運動品牌Columbia特別針對防潑、抗油污為主軸打造了全新服飾裝備，擁有抗髒污科技的長袖襯衫，加入了新色格紋元素，同時衣角貼心設計了眼鏡擦拭片，在外出的同時也能保持清晰視線；也可搭配防水外套一同穿著，於外套腋下打造了透氣開口和防水拉鍊，時刻乾爽透氣。

▲（依序）Columbia秋冬兩大登山鞋，PEAKFREAK™ II OUTDRY™防水健走鞋；FACET™ SIERRA OUTDRY™防水高筒健走鞋。（圖／品牌提供）

此外，鞋款部分提供超強抓地力的PEAKFREAK™ II OUTDRY™防水健走鞋，底部設計靈感來自蝸牛黏液，高效抓地力、輕量中底；若需要保護腳踝的中高筒鞋款，FACET™ SIERRA OUTDRY™系列擁有全防水透氣鞋面，以適合濕地的橡膠打造而成，應付多樣化地形。

2.The North Face秋冬城市與自然結合

▲The North Face秋冬主題為「城即自然」 ，女裝長款風衣搭載Dryvent 防水面料。（圖／品牌提供）

The North Face秋冬主題為「城即自然」，可想而知將戶外與都市完美結合的模樣，男裝西裝夾克外套運用TNF經典切割線元素，與襯裡城市印花相呼應；女裝長款風衣搭載Dryvent 防水面料，加上鮮明的格紋印花圖案，來自登山繩索的編織方式演化，都是本季矚目單品。

3.PALLADIUM全新橘標防水 TRAVEL PACK系列

▲TRAVEL PACK系列推出橘標防水OFF-GRID CROSS 。（圖／品牌提供）

▲PALLASHOCK TRAVEL WP+，塵埃棕 。（圖／品牌提供）

法國軍靴品牌 PALLADIUM推出全新橘標防水TRAVEL PACK系列，推出了巧克力靴及OFF-GRID輪胎潮鞋，前者加入秋冬多色，並帶來第二代FAST LACING快速綁帶系統快速穿脫；輪胎潮鞋則沿用OFF-GRID全地形輪胎大底，兼具透氣與優越防水功能，還有隱藏版螢光綠增添辨識度。