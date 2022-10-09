初秋必收4單品！短版皮衣真的超紅　Jennie、張員瑛都在穿

文／美人圈

正式進入秋季前，衣櫃應該先換季！今天一起看看幾款今年秋冬韓國大火的必收單品，工裝褲、短版皮衣今年真的超紅，簡單搭配就可以修飾身材又有型，還有連韓星都在穿的Y2K單品更是絕對要收，快一起看看2022初秋必收單品、以及明星顯瘦穿法吧！

2022初秋必收單品

工作褲、工裝褲

這種有點Y2K風格的工裝褲、工作褲型今年真的超紅，特徵是微微低腰、尤其是有一點開岔的微寬鬆版型，加上標誌性的工作褲口袋，隨興又街頭運動風，非常適合搭配短版上衣！這種搭配很多偶像也都有穿過，其中BLACKPINK的Jennie更是工裝褲愛好者，私服中常常可以看到～

▲Y2K風格的工裝褲今年超火紅，Jennie私服常常可看到。（圖／IG@jennierubyjane）

這種工裝褲推薦選擇偏直筒褲的剪裁、其實意外修飾腿型，尤其是腿不是很直的女孩、穿上簡直像開啟直腿濾鏡一樣修飾！另外選擇偏基礎的色系，不管是襯衫或是大學T都可以搭配的起來，一點也不會難以搭配～

▲工裝褲與襯衫或是大學T都可以搭配。（圖／IG@wonlog）

皮革飛行外套、皮革騎士外套

每一年各大品牌基本上都會推出皮衣，但是今年流行的皮衣是比較偏「飛行外套」或「騎士外套」的版型，這種版型的外套重點在於短版、但上身有點微微over size，非常顯瘦！韓星私服中也很常看到這種搭配，不管是裡面加件內搭、或是直接搭整套短版上衣，都相當保暖又顯瘦。

▲韓星私服很常出現皮革外套。（圖／IG@sooyaaa__、jennierubyjane）

如果怕皮衣外套風格太強烈、不好駕馭的話，也可以選擇這種偏奶茶色的顏色，搭配短版的設計超顯腿長、一整個顯得好溫柔，搭配褲裝或是洋裝、長裙都是韓系溫柔小姊姊～

▲可選奶茶色、短版設計，都是韓系溫柔小姊姊風格（圖／IG@ch_amii）

微低腰百褶短裙

2022春夏由Miu Miu帶起的低腰，其實真的不是每個人都可以駕馭的了！秋冬延續Y2K的超低腰風潮、進化成「微微低腰」的款式，褲頭大約落在肚臍下方一點點的微低腰設計、搭配長度約落在大腿中間的百褶短裙，相對更好駕馭，而且更修飾身材了！

▲Miu Miu帶起的低腰潮，秋冬持續火。（圖／IG@sooyaaa__、for_everyoung10）

不敢穿短裙的話，秋冬也有很多品牌都有推出這種中長裙的款式，或是也可以與上衣外套做出成套搭配，除了更好駕馭之外、對身材的修飾度也更高。

▲選擇中長裙款式做成套搭配。（圖／IG@a.t.corner）

波士頓包

相較於春夏流行一些明亮的小包、迷你包，今年秋冬以復古的波士頓包為主，也不單侷限在「波士頓包」、重點在於兩側寬寬的包型，相當復古又有Y2K最重要的街頭運動感，精品品牌LV、GUCCI最新系列中都可以看到這種包款。

▲秋冬以復古的波士頓包為主（圖／IG@39saku_chan）

韓系包包品牌也有很多都有推出類似包款，兩側寬寬的設計不只容量更加實用之外，更具復古氛圍，相當迷人耐看，今年一定要入手一顆！

▲今年一定要入手一顆波士頓包。（圖／IG@findkapoor）

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