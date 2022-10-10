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黑色腋下包還在流行！6款推薦CELINE新款超必買、Chloé兩萬可收

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文／美人圈

想入手精品包，「單肩包及腋下包」絕對是現今最流行款式！其中黑色更是最百搭、不出錯的選擇。以下小編精選了2022「黑色單肩包／腋下包」推薦，除了質感系美包CELINE、YSL外，還有入門精品好選擇Chloé、 Burberry，趕緊下滑把心儀的款式收藏起來吧！

黑色單肩包／腋下包推薦

CELINE MATELASSE 飾鍊掛肩帶

CELINE除了推出方正的凱旋門腋下包以外，這款「絎縫山羊皮肩背包 」也是美到讓人愛不釋手！材質為小羊皮革搭配上絎縫的方格設計，外觀上還有字母LOGO，以及同色的金屬鍊條，整體簡練又相當百搭，肩揹、手拎都時髦感爆棚！除了金色搭配黑色皮革外，還有將金屬換成銀色的款式，更具個性感！若是喜歡少女色系，可以選擇粉色皮革ｘ金色金屬款式，超顯嫩～

黑色單肩包/腋下包推薦：CELINE MATELASSE 飾鍊掛肩帶 ，NT.125,000

▲CELINE MATELASSE飾鍊掛肩帶 ，NT$125,000。（圖／CELINE）

YSL LE 57 絎縫漆面帆布和皮革單肩包

時髦精必備YSL腋下包！而洗版時尚圈的LE 57系列，每次推出新色或不同材質，都讓時尚迷們愛不釋手～而這款是採用秋冬必備的麂皮材質，並以絎縫縫線帶出包身渾圓、蓬鬆的立體感，加上的金屬YSL LOGO更奢華！另外，特別將揹帶及LOGO正上方的皮帶相呼應，設計性、質感度更提升，真的是美到不行～比起普通的肩背包，這款LE 57系列容量更大，並且採用前翻蓋和磁性按扣閉合，是一顆實用耐裝，顏值非常高的美包！

黑色單肩包/腋下包推薦：YSL LE 57 絎縫漆面帆布和皮革單肩包，NT78,800

▲YSL LE 57 絎縫漆面帆布和皮革單肩包，NT$78,800。（圖／YSL）

DIOR 中碼 DIOR CARO 手袋

這款Dior Caro是2022新款式，以黑色羊皮製作，綴以Lucky Star Cannage藤格紋圖案，設有星星鉚釘飾面，並搭配經典的CD旋轉鎖扣，整體具有小小龐克風格，揹身上超級抓眼！除此之外，還有「30 MONTAIGNE」燙印標在包身後側，及設有CD標誌鏈環的可拆卸鏈式肩帶，細節滿滿更能為日常穿搭增色不少～

黑色單肩包/腋下包推薦：DIOR 中碼 DIOR CARO 手袋，NT150,000

▲DIOR中碼DIOR CARO 手袋，NT$150,000。（圖／DIOR）

FENDI 小型款式Fendigraphy

Fendigraphy自問世後，就被眾多明星搶著曬包！以軟質黑色皮革製成，揹在腋下時可清楚看見復古金色金屬FENDI字樣。除了這次介紹的小型款外，還有中型、迷你款，搭配可調整、可拆卸的手柄及肩帶鉤扣，挾於腋下或斜背都適合，大家可以根據每日穿搭挑選適合自己的款式～

黑色單肩包/腋下包推薦：FENDI 小型款式Fendigraphy，NT79,000

▲FENDI小型款式Fendigraphy，NT$79,000。（圖／FENDI）

Burberry 壓花皮革迷你 TB 專屬標識肩背收納袋

狹長又俐落的腋下包不但好裝又方便，穿戴在各種風格服裝上也不違和，加上親民的價位，Burberry這款TB包是作為入手第一咖精品包的好選擇！纖巧立體的收納袋，採用義大利鞣製短吻鱷皮質感壓花皮革打造，搭配Thomas Burberry專屬標識圖案，怎麼搭都時髦～

黑色單肩包/腋下包推薦：Burberry 壓花皮革迷你 TB 專屬標識肩背收納袋，NT41,000

▲Burberry壓花皮革迷你TB專屬標識肩背收納袋，NT＄41,000。（圖／Burberry）

Chloé hana hobo bag

美包製造機Chloé除了少女感的配色、仙氣的設計外，還有推出神祕、帥氣感的俐落流浪包！慵懶的廓形營造出波西米亞風情，並以絨面、小牛皮格兩個異材質做拼接，而寬敞的隔層則可收納一整天的必需品，加上See By Chloé鐫刻徽章和鑰匙吊飾提升了這款休閒日常包的層次，一周穿搭靠這咖就搞定！

黑色單肩包/腋下包推薦：Chloé hana hobo bag，約NT20,000

▲Chloé hana hobo bag，約NT$20,000。（圖／Chloé）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 黑色, 單肩包, 腋下包, CELINE, DIOR

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