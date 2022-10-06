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寵物「蝸牛飲水機」下殺499元　自動供水好方便、封閉設計更純淨

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文／C編

貓咪跟狗狗都要經常喝水，才可以避免身體出現很多疾病，像是尿道炎、膀胱炎、腎衰竭或腎結石等，都是很常見又容易反覆復發的病症，因此，「Her森森」推出「Aether依鈦 寵物自動蝸牛飲水機」，原價699元、特價499元，有養寵物的家庭絕對必備。

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▲Aether,依鈦,自動飲水機,Her森森,飲水機,寵物,貓,狗,。（圖／Her森森）

▲Aether依鈦寵物自動蝸牛飲水機，原價699元、特價499元，點我購買

這款自動飲水機的好處，就是擁有2.8L的大水箱，可以持續供應很多水量給貓咪或是狗狗，不用擔心忘記加水，讓毛小孩口渴一整天，同時非常適合多貓或多狗家庭使用，讓牠們持續都有乾淨的水質可以喝，跟一般市售的循環式飲水機比起來，可以避免髒水持續循環，一次就要整碗換掉的窘境。

同時這款蝸牛飲水機不需要通電，採用的是物理原理，可以自動補水超方便，即使需要多天外出，也可以達到持續的供水量，同時加掛底部支撐、出水口支撐立柱，可以防止飲水機傾倒，即使是調皮搗蛋的主子，也可以安心使用。

另外，蝸牛飲水機也配有高棉纖維過濾層，可以透過高密度的細孔，有效過濾雜質，讓毛小孩每一口都可以安心享用，同時因為是密閉式的設計，能夠避免空氣懸浮微粒或是貓毛、狗毛掉進水裡，確保每一次放出的水源都是乾淨無虞。

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▲Aether,依鈦,自動飲水機,Her森森,飲水機,寵物,貓,狗,。（圖／Her森森）

▲Aether依鈦 寵物自動蝸牛飲水機，原價699元、特價499元，點我購買

「Her森森」推出「Aether依鈦寵物自動蝸牛飲水機」，原價699元、特價499元，尤其像是家裡貓咪特別不愛喝水，就建議可以多買幾個，放在家裡各處角落，讓牠們隨時想到就立刻喝，隨時補充水分，避免疾病發生。

關鍵字：

Aether, 依鈦, 自動飲水機, Her森森, 飲水機, 寵物, ,

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