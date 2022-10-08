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麥當勞漢堡神偷變成獵奇「四眼仔」！最新聯名把懷舊吉祥物變超潮

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記者王則絲／台北報導

大家還記得麥當勞的吉祥物角色嗎？除了麥當勞叔叔之外，還有漢堡神偷、奶昔大哥和大鳥姐姐，可說是許多人的童年回憶，近日麥當勞帶著角色們回歸，不過好像哪裡不一樣？原來麥當勞與人氣潮牌Cactus Plant Flea Market （CPFM）推出聯名，把麥當勞經典角色都變成了「四眼仔」，帶來餐盒以及服裝周邊、公仔，有些獵奇、又有些可愛。

麥當勞（McDonald’s）與潮流圈接軌不是頭一遭，先前曾與Travis Scott的品牌Cactus Jack推出聯名系列外，還邀請肯爺（Ye，改名前Kanye West）拍過廣告，今回則是與明星們都熱愛的潮牌Cactus Plant Flea Market展開合作。

Cactus Plant Flea Market 為2015年問世的新銳品牌，獲得許多名人的喜愛，包括Nigo、超模Cara、Travis Scott都曾穿過，同時也是近年的聯名王者，先後曾與 HUMAN MADE、Anti Social Social Club、NIKE、STUSSY⋯⋯聯名。

▲麥當勞ＸCactus Plant Flea Market。（圖／翻攝自IG）

▲麥當勞ＸCactus Plant Flea Market。（圖／翻攝自IG）

▲麥當勞ＸCactus Plant Flea Market。（圖／翻攝自IG）

最新的聯名對象更大咖、更跨界，Cactus Plant Flea Market 與速食龍頭麥當勞展開合作企劃，以Cactus Plant Flea Market 的其中一個招牌標誌「黃色四眼笑臉」為設計出發，讓懷舊的麥當勞經典角色們全化身「四眼仔」，同時也創了一隻Cactus Buddy的角色，變成四隻眼睛的漢堡神偷、奶昔大哥和大鳥姐姐，乍看有點獵奇可怕，但是黏土感童趣的氛圍又顯得很可愛，令人好想收藏。

除了推出限定餐盒搭配公仔外，還帶來了周邊包括Hoodie、T恤、衛衣⋯⋯將雙方標誌性的趣味元素重新組合，另外，還有推出巨大尺寸的毛絨娃娃，目前已在Cactus Plant Flea Market 官網上架。

▲麥當勞ＸCactus Plant Flea Market。（圖／翻攝自IG）

▲麥當勞ＸCactus Plant Flea Market。（圖／翻攝自IG）

▲麥當勞ＸCactus Plant Flea Market。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

麥當勞, 吉祥物, 漢堡神偷, Cactus Plant Flea Market, CPFM, 聯名

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