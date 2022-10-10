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25款「質感手帳」　以手書寫浪漫、撕下彩虹桌曆開啟療癒生活儀式感

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實習記者黃麗頻／綜合報導

即將邁入2023年前，是否應該幫自己挑本手帳，記錄下未來的每個日子呢？手帳控的年度盛事又來了！不管是喜歡「紙本手帳」的手寫浪漫、「特色桌日曆」帶來的手撕儀式感，還是環保方便的「個人化電子手帳」，以下盤點25款「質感手帳」，搜羅各種風格揭開2023療癒生活儀式感。

【手寫浪漫感手帳】

寄思手帳＿The Moment 匆匆

▲2023手帳推薦。（圖／Pinkoi提供，下同）

▲2023.寄思手帳 - The Moment 匆匆，NT$685。（圖／Pinkoi提供，下同）

以簡約手寫風為名的原創設計品牌寄思，2023手帳以靜物寫生畫為靈感，將花朵含苞待放、盛開、凋落的瞬間用速寫紀錄下，並結合直式時間軸、英文草寫字帖等內頁設計，剛剛好的留白讓你盡情書寫，將一年的好與壞通通寫下。

21.5

▲2023手帳推薦。（圖／Pinkoi提供）

2023就用質感清新原創品牌21.5的手帳，展望新年各種期待！以低調質樸的水泥灰搭配立體壓字做為封面，並全新帶來每月選句，送給開啟新月份的自己；另外更有記事、習慣培養欄位，邀你將每天的快樂記下、從練習堅持開始。

Simple

▲2023手帳推薦。（圖／Pinkoi提供，下同）

以低調、浪漫日常為出發，設計品牌Simple is 2023手帳將封面燙印帶有珍珠箔微光的品牌字樣，象徵期許大家在新的一年能找到屬於自己輕鬆愉快的放鬆、獨處時刻。而不僅有豐富年曆、月曆與日曆等功能性內頁設計，本次更打造專屬印章印泥，讓你在書寫紀錄時更加趣味。

方坊 喜怒哀樂 心情日誌

▲2023手帳推薦。（圖／Pinkoi提供）

不只紀錄2023，更要仔細照顧自己的身心！原創設計品牌方坊所推出的2023喜怒哀樂手帳，以簡單素雅封面燙上手繪喜怒哀樂插畫，並特別製作造型貼紙、厚卡書籤與立夾，讓你將深刻的喜怒哀樂隨時書寫下，好好與自己的情緒共處。

山羊先生 哎呀機器人 - 無時效年曆

▲2023手帳推薦。（圖／Pinkoi提供，下同）

人氣插畫家山羊先生，今年將過往擅長的美式畫風結合日系風情，帶來具濃濃昭和感的無時效年曆，以各式機器人插畫伴隨你的每一天，讓每日書寫更加趣味。

迪夢奇 Step by Step 一年計劃 v.5 珍奶

▲2023手帳推薦。（圖／Pinkoi提供，下同）

設計品牌迪夢奇延續去年的迷你貓畫作，全新推出迷你貓與美食的超療癒組合，將迷你貓融入珍奶、抹茶、炸豬排等元素中，讓你每日都擁有令人心動的細膩繪畫陪伴。

【儀式感十足特色桌日曆】

Good Morning 2023 日本立體桌曆

▲2023手帳推薦。（圖／Pinkoi提供，下同）

過去曾榮獲多項國際設計獎 IF、紅點設計大獎的日本設計品牌Good Morning，全新推出以「公園」為題的立體桌曆，將公園內會出現的狗狗、松鼠、鞦韆等元素透過先的印刷與加工技術，帶來充滿童趣又優雅的精緻月曆卡片。

take time to make Kram 2023插畫日曆

▲2023手帳推薦。（圖／Pinkoi提供，下同）

由泰國原創設計品牌所推出的療癒系手繪掛曆，以柔和浪漫的低飽和色系繪畫出咖啡店、蛋糕、鮮花、花瓶、書籍等日常中令人充滿幸福的物件，期許大家在2023年中擁有源源不絕的幸福。

IGREAN 收獲彩虹年曆掛曆

▲2023手帳推薦。（圖／Pinkoi提供，下同）

一天撕下一段彩虹，經歷一年後，就能收穫滿滿的一道彩虹！原創品牌IGREAN將掛曆採用可撕式紙條設計，以繽紛的螢光用紙印上日期、節氣與假期，既實用又具創意的巧思，讓你每天都充滿動力。

煦暖曆 手撕語錄桌日曆

▲2023手帳推薦。（圖／Pinkoi提供，下同）

設計品牌煦暖曆，給你每一日的儀式感！2023手撕桌日曆，不僅提供你每日宜忌、生活指南，更精心挑選365句人氣作家暖心語錄與你一起分享生活的美好與喜悅，讓每個為夢想奮鬥、低潮難過的你，都能擁有打氣陪伴。

【獨一無二客制電子手帳】

比起傳統手帳，電子手帳能依個人需求選擇各種模板，包含日計畫、週計畫、工作進度時程，以及專案管理模板，一鍵套用和隨時刪減格式的特色，滿足獨一無二的各種需求。以下分享3款特色電子手帳，一起體驗無紙化的美好生活！

Ziua Design iPad學生電子手帳－米色系

▲2023手帳推薦。（圖／Pinkoi提供，下同）

好好計畫＿日計畫電子手帳－英倫藍調

▲2023手帳推薦。（圖／Pinkoi提供，下同）

Natratchadesign電子周計畫月曆

▲2023手帳推薦。（圖／Pinkoi提供，下同）

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關鍵字：

質感手帳, 手帳本, 儀式感, 桌曆, 電子手帳

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