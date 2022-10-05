10月遠百周年慶9店陸續開跑　精品刷滿1萬元加送1千

▲繼台中大遠百周年慶開跑後，全台遠百在10月份進入優惠重頭戲。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

旗下有12間店的遠東百貨，10月迎來周年慶重頭戲，全台共有9間店周年慶折扣都在10月登場，今年特別針對高單價加碼回饋，連精品都能享滿萬送千，此外包括全館、服飾、家電、化妝品全部有加碼，看準年末後疫情時代的採買潮，預估全台周慶業績可上看140億元。

今年遠東百貨周年慶，由業績站上全台百貨前三名的台中大遠百搶先登場，9／22開跑至今，幾乎所有業種都有成長，其中精品、服裝、家電、餐飲與運動休閒類別成長高達兩位數，帶動整體業績也達二位數成長，反應疫情因素在消費者心中已經漸漸變成常態，逐漸迎接疫情後的正常生活。

▲台中大遠百周年慶人氣旺，整體成長雙位數。

而新竹大遠百周年慶將從10／13登場，緊接遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百花蓮在10／20接力；遠百寶慶、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10／27加入周年慶，今年初才開幕、成績亮眼的遠百竹北則在11／10接棒、遠百板橋中山11／16起壓軸登場。

▲板橋大遠百MARC JACOBS THE LEATHER TOTE BAG；板橋大遠百MIDO Multifort先鋒系列復古限量錶，獨家價39,300元。

▲板橋大遠百COACH BANDIT緹花面料手袋，售價25,800元。

遠百周年慶祭出化妝品、內睡衣單筆消費滿2,000元送200元抵用券、首12日單筆滿1萬元再加送200元抵用券；百貨服飾累計滿5,000元送500元、滿50,000元再加送800元，大家電指定專櫃單筆滿1萬元送1,000元。

▲遠百寶慶虎牌真空不鏽鋼保溫便當盒；遠百信義A13 VACHERON CONSTANTIN Fiftysix陀飛輪。

各店加碼則包括首12日新竹大遠百、遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北國際精品單筆1萬元送1,000元；台中大遠百國際精品單筆1萬元送500元、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬元送1,000元。而遠百信義A13、高雄大遠百大家電指定專櫃單筆1萬元送1,100元，保健器材指定專櫃、小家電單筆5,000元送600元。

▲遠百竹北BALLY CABANA系列米黃牛皮小水桶包。

遠百桃園化妝品首四日（10／20～10／23)期間，在下午1點前購買指定特惠組合，另加贈200元商品券（每日限40名）。遠百花蓮首12日獨家加碼，於指定女鞋品牌單筆消費滿5,000元加贈200元抵用券（限量200份）。遠百嘉義周年慶預購則從10／20開跑，11／15前化妝品加碼回饋當日單筆滿2,000送300元。

▲遠百桃園Estée Lauder雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露組。

汐止iFG遠雄廣場將於10／12至10／23舉行周年慶回饋，全館當日累計滿3,000元送300元抵用券；FUJI按摩椅、高島、集雅社、全國電子當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券；宜得利家居當日單筆滿5,000元送500元抵用券；餐飲當日累計滿3,000元送200元抵用券，另推出兩波來店禮「陶瓷手餅烤盤」及「附蓋單把牛奶鍋」，當日累計消費滿1,000元起便可依日兌換。業者表示，預計整館周年慶業績將上看1億元。