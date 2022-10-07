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超美「咖啡隨行杯」下殺599元！黑白好有型　馬卡龍色最可愛

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文／C編

現在自備飲料杯，不僅可以做環保，在外面買飲料還能省下5到10元的費用，好處超多，「Her森森」推出「仙德曼SADOMAIN 316不鏽鋼咖啡莊園直飲保溫杯250ml」，原價910元、特價599元，除了簡約的白、酷酷的黑，還有超可愛的馬卡龍色，拿在手上裝咖啡實在很時髦。

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▲仙德曼,SADOMAIN,咖啡,保溫杯,Her森森,。（圖／Her森森）

▲仙德曼SADOMAIN 316不鏽鋼咖啡莊園直飲保溫杯250ml，原價910元、特價599元，點我購買

這款保溫杯是內外都採用316不鏽鋼製作，並且搭載日本真空技術，對於冰熱飲品的溫度保持效果更佳，會說它是咖啡直飲的保溫杯，是因為內層擁有電解加強層，耐腐蝕能力增強30％，裝咖啡或是飲料都很好用又方便。

雖然是可以裝咖啡的保溫杯，但外型包裝卻一點都不無聊，除了低調的黑白色，還有超粉嫩的馬卡龍綠、粉紅跟粉藍可以挑，不管是爸爸還是少女，都可以在找到適合自己顏色的杯子，而且外層採用的是攝氏200度噴粉塗裝，防滑耐磨，保證3年不掉漆。

因為是專門給喜愛精品咖啡的人設計，所以容量取在250ml左右，掀蓋也是密封的設計，即使稍微傾斜也不怕洩漏，還有著杯口掀蓋的功能，只要打開就可以直接喝，食品級的PP材質耐高溫攝氏160度，可以保留咖啡香醇4小時之久，當然必備。

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▲仙德曼,SADOMAIN,咖啡,保溫杯,Her森森,。（圖／Her森森）

▲仙德曼SADOMAIN 316不鏽鋼咖啡莊園直飲保溫杯250ml，原價910元、特價599元，點我購買

「Her森森」推出「仙德曼SADOMAIN 316不鏽鋼咖啡莊園直飲保溫杯250ml」，原價910元、特價599元，拿來裝水、飲料、咖啡都好用，小小的隨身攜帶也不會很重，想喝就喝非常方便省時，當然要入手。

關鍵字：

仙德曼, SADOMAIN, 咖啡, 保溫杯, Her森森

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