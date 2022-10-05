安海瑟薇、暮光女把造型錶當珠寶戴　時髦加分又實用

▲香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華穿2023春夏前導系列服裝，搭配最新Première腕錶-原創款。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際時裝周2023春夏系列發表落幕，綜觀米蘭、巴黎大秀逐步找回疫情前的活力，現場星光熠熠，無不用心穿搭吸引目光，當中造型感強烈的腕錶，成為女星們最愛的配件，因為既可讀時又可作為手環，「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、安海瑟薇（Anne Hathaway）各戴上香奈兒（CHANEL）主打新錶與寶格麗（BVLGARI）Serpenti Tubogas腕錶，有如珠寶般搶鏡。

▲香奈兒近日強打的Première腕錶-原創款，186,000元。

克莉絲汀史都華以香奈兒品牌大使身分，出席甫落幕的香奈兒巴黎大秀，她穿著2023春夏前導系列黑色喀什米爾毛衣、黑白幻彩斜紋軟呢短裙小露腹肌，有點帥的穿搭與全新Première腕錶-原創款絕配，此腕錶向35年前品牌第一只為女性創作的原創款致敬，僅在細節進行微調，例如採用更扁平錶冠、更細長的指針、改用安全的C型錶扣，而錶殼及錶鍊改以18K金PVD塗層帶來均勻的保護層而更耐用。

▲安海瑟薇出席Moncler米蘭大秀時，搭配寶格麗Serpenti Tubogas腕錶。（圖／翻攝Moncler IG）

安海瑟薇則擔任精品羽絨品牌Moncler米蘭大秀的嘉賓，當時她以一襲俏麗的白色裙裝，搭配代言的義大利品牌寶格麗Serpenti Tubogas腕錶增添亮點，此錶款結合品牌兩大招牌設計，分別為展露性感曲線的蛇形線條，以及輕巧金屬彈性線圈技術的Tubogas，讓百萬級錶款猶如珠寶手環般存在，讓人難以忽視。

▲寶格麗Serpenti Tubogas 18K玫瑰金單圈腕錶，1,063,000元。

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