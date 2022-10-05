fb ig video ETtoday search mobile

安海瑟薇、暮光女把造型錶當珠寶戴　時髦加分又實用

>

▲▼ 時裝周名錶 。（圖／公關照）

▲香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華穿2023春夏前導系列服裝，搭配最新Première腕錶-原創款。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際時裝周2023春夏系列發表落幕，綜觀米蘭、巴黎大秀逐步找回疫情前的活力，現場星光熠熠，無不用心穿搭吸引目光，當中造型感強烈的腕錶，成為女星們最愛的配件，因為既可讀時又可作為手環，「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、安海瑟薇（Anne Hathaway）各戴上香奈兒（CHANEL）主打新錶與寶格麗（BVLGARI）Serpenti Tubogas腕錶，有如珠寶般搶鏡。

▲▼ 時裝周名錶 。（圖／公關照）

▲香奈兒近日強打的Première腕錶-原創款，186,000元。

克莉絲汀史都華以香奈兒品牌大使身分，出席甫落幕的香奈兒巴黎大秀，她穿著2023春夏前導系列黑色喀什米爾毛衣、黑白幻彩斜紋軟呢短裙小露腹肌，有點帥的穿搭與全新Première腕錶-原創款絕配，此腕錶向35年前品牌第一只為女性創作的原創款致敬，僅在細節進行微調，例如採用更扁平錶冠、更細長的指針、改用安全的C型錶扣，而錶殼及錶鍊改以18K金PVD塗層帶來均勻的保護層而更耐用。

▲▼ 時裝周名錶 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇出席Moncler米蘭大秀時，搭配寶格麗Serpenti Tubogas腕錶。（圖／翻攝Moncler IG）

安海瑟薇則擔任精品羽絨品牌Moncler米蘭大秀的嘉賓，當時她以一襲俏麗的白色裙裝，搭配代言的義大利品牌寶格麗Serpenti Tubogas腕錶增添亮點，此錶款結合品牌兩大招牌設計，分別為展露性感曲線的蛇形線條，以及輕巧金屬彈性線圈技術的Tubogas，讓百萬級錶款猶如珠寶手環般存在，讓人難以忽視。

▲▼ 時裝周名錶 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Tubogas 18K玫瑰金單圈腕錶，1,063,000元。

►孫芸芸扶額秀18萬錶被女兒戲稱「頭痛」　自招香奈兒錶陪她成長

►關之琳正港富婆拍賣4億珠寶　部分收益做慈善

關鍵字：

暮光女, 克莉絲汀史都華, Kristen Stewart, CHANEL, 香奈兒, 安海瑟薇, BVLGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

關之琳正港富婆拍賣4億珠寶　部分收益做慈善

關之琳正港富婆拍賣4億珠寶　部分收益做慈善

G-SHOCK一體式錶圈錶帶設計誕生　完美貼手不卡卡

G-SHOCK一體式錶圈錶帶設計誕生　完美貼手不卡卡

婁峻碩霸氣男友力爆發　喊送焦凡凡整套Pandora聯名款一起戴對鍊

婁峻碩霸氣男友力爆發　喊送焦凡凡整套Pandora聯名款一起戴對鍊

粉紅錶甜美還藏深意　2成收益捐乳癌防治用途 3300萬起的珠寶錶慶生太狂！　獨一無二紀念款賀高登鐘錶50周年 蕭亞軒52萬LV貴氣行頭露美腿登機　復出奔巴黎賞大秀 上千萬的笑臉錶太可愛　陀飛輪藏在雲後轉呀轉 巴黎時裝周／朝裸身超模貝拉噴白液體　神奇固化10分鐘變出洋裝 貝克漢訓話兒媳離超遠　貝嫂服裝秀謝幕哭了 傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面