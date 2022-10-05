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Jennie巴黎看秀結束閃電返韓！　香奈兒針織衫搭棒球帽帥翻

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▲Jennie。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲韓團BLACKPINK成員Jennie。（圖／翻攝自Jennie IG）

記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK成員Jennie昨（4日）出席香奈兒（CHANEL）2023 春夏高級時裝系列大秀掀起話題，沒想到行程一結束她未多作停留，稍早已經出發返韓，機場造型以香奈兒針織衫搭配棒球帽散發出獨到的時尚品味。

▲Jennie。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲Jennie享受巨星待遇，穿著香奈兒2023早春預告系列中的斜肩裙裝華麗看秀。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲（依序）克莉絲汀史都華、昆凌來到巴黎看秀 。（圖／品牌提供）

Jennie 4日晚間與「暮光女」克莉絲汀史都華 （Kristen Stewart）、昆凌等人共同看秀，她穿著香奈兒2023早春預告系列中的斜肩裙裝，柔軟的毛巾材質增添柔美氛圍，上頭將雙C Logo以及品牌1910年首間店面「Cambon」作為主要元素呈現，伴隨她曬出撩人香肩曲線，搭配上黑色高筒靴模樣亮眼。

而Jennie工作滿檔，在大秀結束後隨即返國，現身機場時換上了中性風格的藍白印花圖樣針織衫，搭配上舒適的黑色寬褲以及代言品牌adidas白球鞋，與看秀造型差很大，再次展現截然不同的機場時尚。雖然Jennie低調戴上墨鏡與棒球帽，幾乎遮住了大半張臉，卻藏不住星味，讓網友大讚：「私服好好看」、「太適合香奈兒了」、「被Jennie穿過都好燒」。

►巴黎時裝周／Jennie與暮光女神同框！CHANEL重演經典元素、爆款22包變小了

關鍵字：

jennie, 韓團, 穿搭, 香奈兒, CHANEL

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