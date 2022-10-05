胸大≠胖！4部位脂肪看疾病風險　健康管理師曝：心血管機率up

▲你身上的脂肪大多堆積在哪個部位呢？（圖／達志示意圖）

網搜小組／老嘉郡報導

你有仔細觀察過自己身上的脂肪嗎？常常在IG上分享各種飲食觀念的健康管理師可妮，日前便分享了有關「脂肪的危險部位」，在沒有參考任何身體數據或是抽血指數，單純直觀的看累積在各部位的脂肪，可以稍微判斷身上的肉肉對健康所產生的威脅，同時也提醒了大家在減重時應該避免的8種方式！

健康管理師可妮表示，通常肚子脂肪較多的人，用體脂機測量出來的內臟脂肪指數也會偏高，而這個部位的脂肪相對其他部位來說，較為頑固、難以消滅。而囤積在臀部及大腿等肉眼可見的肥肉，可以稱作為「皮下脂肪」，這些數字會顯示在體脂率及體脂肪上，雖然對心血管疾病的風險較沒這麼高，但並不代表完全無關。

1.頸部：

頸部脂肪多的話，表示上半身肥胖，並且對心臟的健康有威脅。

2.胸部：

胸部較為豐滿的人，並不一定是定義肥胖的指標。

3.腹部：

「腹部」是最具健康風險的脂肪囤積部位，心臟病、糖尿病、中風、癌症、失智症等疾病，都可能與腹部的肥胖有關。

4.大腿＆臀部：

囤積在這兩個部位的皮下脂肪，相較於腹部脂肪，對健康的威脅較沒這麼高，罹患心血管疾病的風險，比堆積在上肢的風險低。

▲脂肪最常囤積的四個部位。（圖／可妮授權提供／IG：connie2.0boost，下同。）

針對想要減重的人，可妮也有提到8種非常不健康的減重方式，即使有效，但長期執行的話很有可能會給身體帶來傷害！

1.不吃東西：

這是最恐怖的減肥方式！除了把自己代謝降低外，很有可能當恢復飲食時，報復性大吃反而更容易復胖。

2.只吃無脂肪食物：

脂肪本來就是三大營養素之一，需要他才能活著！研究指出，沒有攝入足夠的脂肪，會讓皮膚乾燥、容易精神疲勞。

3.只吃單一食物：

比如蘋果減肥法、葡萄柚減肥法...熱量降低當然會瘦，但卻導致身體需要的營養無法被滿足！

4.大幅度減少碳水化合物：

精緻澱粉確實會使人變胖，但其他的碳水化合物如青菜、五穀雜糧是可以食用的，且其中的膳食纖維更能幫助減重。

5.不吃水果：

還是要適量的吃水果獲取營養素，水果中的膳食纖維能夠幫助平衡血糖。

6.做太多運動：

減重80%靠飲食，狂做運動但是吃不對食物，一樣徒勞無功，但不吃又一直做運動，反而會讓肌肉掉光光！

7.相信偏方：

相同的方法，放在不同人身上執行，效果不同、反應不同。如果一味的跟從，傷到自己反而得不償失。

8.亂吃藥：

如果看減重門診，醫生開給你的藥那當然沒問題，但如果自己亂吃藥，問題就大了！