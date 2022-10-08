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吳宗憲最愛的「藍牙喇叭」下殺6960元　附小麥克風、走到哪唱到哪

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文／C編

到戶外露營、玩水、野餐，或是民宿包棟、烤肉等活動，最少不了的就是藍牙喇叭，一定要有音樂才能讓氣氛更High！「Her森森」推出吳宗憲愛用的「JackyWu WU所不在藍牙喇叭」，特價6960元，還可以直接唱KTV，等於移動式個人包廂，朋友聚會當然少不了。

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▲藍牙喇叭,喇叭,麥克風,Her森森,吳宗憲。（圖／Her森森）

▲JackyWu WU所不在藍牙喇叭，特價6960元，點我購買

這款藍牙喇叭有「綜藝天王」吳宗憲大力加持，採取藍牙喇叭搭配無線麥克風的組合，光是藍牙喇叭就有最高6小時的續航力，單顆20W功率輸出，大音量聽起來更爽快，同時搭載矽膠外殼，擁有防潑水效果，達到IPX5的等級。

藍牙喇叭還附一個小麥克風，可以直接拿出來開唱，續航力最高達5小時，上面還有按鈕可以自己調控迴聲效果、麥克風大小聲，走到哪裡，想唱就唱超方便，而且還能夠一次連接兩個藍牙喇叭，打造完美的立體環繞效果。

為了方便攜帶，藍牙喇叭上有皮革提把，底座搭配了高質感矽膠吸盤，不只是可以放在桌上，還可以吸在牆面上，而且任何一款手機都能夠輕鬆連線，只要購買就有一年的保固期限，總共4種顏色可以任選，包括秘境黑、星宿藍、勃根地紅、簡約白。

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▲藍牙喇叭,喇叭,麥克風,Her森森,吳宗憲。（圖／Her森森）

▲JackyWu WU所不在藍牙喇叭，特價6960元，點我購買

「Her森森」推出「JackyWu WU所不在藍牙喇叭」，特價6960元，到戶外旅行、玩耍最不可缺的氣氛製造機，絕對就是藍牙喇叭，只要挑選一款好的單品，就可以輕鬆擁有美好的回憶。

關鍵字：

藍牙喇叭, 喇叭, 麥克風, Her森森, 吳宗憲

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