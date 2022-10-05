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潛水錶穩居德國錶人氣王　加碼計時功能照樣防水300米

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▲▼Glashutte Original 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創推出首款具有短時測量功能的SeaQ潛水腕錶。（圖／格拉蘇蒂原創提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

運動錶近幾年人氣不墜，過往斯文錶居多的德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）也拉抬運動錶比例，旗下潛水錶SeaQ系列穩坐人氣王寶座，讓品牌不斷壯大其陣容，最新曝光為此系列首款具有短時測量功能的潛水腕錶，捨掉傳統計時碼錶常見、但潛水錶難以派上用場的12小時計時，僅保留30分鐘計時盤、小秒盤與大日曆功能，展現德國錶務實精神。

▲▼Glashutte Original 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創SeaQ計時腕錶藍色尼龍編織錶帶款，470,000元。

SeaQ計時腕錶雖裝載複雜的飛返計時碼錶機芯，但防水依然維持在300米的高規格，具高抗震性、簡易操作特色，並符合ISO 6425和DIN 8306雙重國際標準，格拉蘇蒂原創特別採透明底蓋展示Calibre 37-23自動上鍊機芯；每一款SeaQ計時腕錶均配備深藍色面盤，錶帶則有深藍色橡膠錶帶、精鋼鍊帶以及由回收的漁網製成的灰色和藍色尼龍編織錶帶4種樣式。

▲▼Glashutte Original 。（圖／公關照）▲▼Glashutte Original 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創SeaQ計時腕錶藍色尼龍編織錶帶款（左）470,000元，鍊帶款500,000元。

談及潛水錶界的經典之作，Blancpain 1953年問世的五十噚腕錶絕對榜上有名，1956年發表體積更小巧且具日曆顯示的五十噚深潛器腕錶也備受好評，多年來已成品牌主力系列，今年採用18K紅金和23級鈦金屬材質打造五十噚深潛器飛返計時碼錶，前者配上藍色面盤展現優雅貴氣感，而輕盈鈦金屬錶則搭炭灰色面盤彰顯休閒風格，提供錶迷豐富選擇。

▲▼Glashutte Original 。（圖／公關照）▲▼Glashutte Original 。（圖／公關照）

▲Blancpain 23級鈦金屬材質五十噚深潛器飛返計時碼錶（左）503,000元，18K紅金五十噚深潛器飛返計時碼錶952,000元。（圖／Blancpain提供）

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關鍵字：

格拉蘇蒂原創, Glashutte Original, Blancpain

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