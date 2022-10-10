奈良美智xStella McCartney新款曝光好想要！Alaia把畢卡索雕塑變洋裝

實習記者蔡孟廷／綜合報導

將畫家的藝術品作為設計早已經屢見不鮮，像是Yves Saint Laurent（YSL）就曾經做過蒙德里安（Piet Mondrian）的聯名洋裝，至今仍是經典。然而要如何設計、重製才不會讓人覺得了無新意，就看各家設計師的本領。近期最受注目的當屬Alaia以畢卡索雕塑作品《Tanagra noire et bleue 》為靈感所設計的洋裝，而Stella McCartney則甫在2023春夏巴黎時裝周秀場，發表與奈良美智再度聯名的作品。

▲YSL先生於1966年設計與藝術家Piet Mondrian畫作聯名的洋裝，可以說是將藝術品穿上身的典範。（圖／翻攝自維基百科）

Alaia

在2022秋冬秀場Alaia新任創意總監不只給大家有如Alaia再世的驚喜，更推出六套限量以畢卡索畫作、雕塑為靈感的造型，其中最引人注意的便是以雕塑《Tanagra noire et bleue 》作為靈感所設計的緊身洋裝。

緊身的洋裝完美貼合模特兒的身材，植絨細節將一體成型的平滑洋裝，做出猶如陶器的粗糙質感。畢卡索手下的女人即便似人非人，不過一碰上Alaia，也變成繆斯一般的靈感女神，將女人打扮得充滿自信、美得不可方物。

▲以「藍與黑的塔納格蘭」為靈感所設計的洋裝，是Alaia 2022秋冬秀場最引人注目的一套造型。（圖／翻攝自Alaia官網）

Stella McCartney

2023年春夏巴黎時裝周，Stella McCartney將秀場搬到巴黎的龐畢度藝術中心，並且在數套造型中都能看到奈良美智的作品，據外媒採訪，會選擇奈良美智作為合作的對象，是因為Stella McCartney認為奈良美智「想要改變歷史」的內涵和她所堅持的環保理念相互呼應。

輕薄的洋裝採用環保材質，隨風飄逸，而緊身運動衣上的奈良美智小女孩則是鑲滿了萊茵石，在童趣中帶著奢華，Stella McCartney用設計讓她一貫的英式優雅與藝術完美結合。

▲Stella McCartney與奈良美智再度聯名，利用相同元素碰撞出不同設計，同時兼具環保與美觀。（圖／翻攝自IG@Stella McCartney）