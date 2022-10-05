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郭雪芙毛衣不穿好、大露直角肩辣翻！抹的「皮拉提斯」打造關鍵小臉

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記者李薇／台北報導

女藝人的生活相當忙碌，每天除了忙拍戲、拍廣告，還要抽出時間背劇本、出席各大活動，但即使生活再忙，她們每每現身在鏡頭前，總是可以狀態超完美，到底是怎麼辦到的？以下兩大女星就揭曉她們的保養秘訣，只要做對了，效果就會立刻顯現。

＃郭雪芙：運動＋高效保養雙管齊下

▲郭雪芙,劉品言,嬌蘭,歐舒丹,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

2022年的郭雪芙拍戲邀約不斷，《華燈初上》、《正義的法則》一檔接著一檔，除了戲劇演出，還要參與宣傳、代言活動等等，工作行程滿檔，但每次出席活動，依舊狀態滿分，不只是肌膚質感變好，連體態都跟著更加緊實。

最近她就分享投入做皮拉提斯，還會請教練一對一強化指導，不刻意追求瘦身，而是強化體能、核心及肌肉的穩定性，經過一段時間認真鍛鍊，不但身體曲線變得更緊緻，整個人精神變得更好，連負能量也消除了。

▲郭雪芙,劉品言,嬌蘭,歐舒丹,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

除了運動維持身材、體態，肌膚的保養當然也是郭雪芙不能缺少的上鏡關鍵，她最近每天都會擦嬌蘭的皇家蜂王乳雙導精華，新升級成分添加了純淨白蜂蜜，一瓶雙管就可以達到煥顏、緊緻的功效，就像是專為臉部肌膚打造的皮拉提斯，細緻膚況、緊實輪廓線有感。

＃劉品言：精華＋美容油1：1打造彈潤膚質

▲郭雪芙,劉品言,嬌蘭,歐舒丹,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

跟郭雪芙一起演出《華燈初上》的劉品言，在戲中飾演命運多舛的「花子」，14歲就出道的她，對於保養肌膚也有一套，她會使用抗老保養加強肌膚的澎彈度，「尤其是重要場合之前，一定會用歐舒丹的蠟菊賦活極萃跟蠟菊賦活極萃油，以1：1比例混合使用」，讓肌膚瞬間滑嫩、有感彈潤透亮，上妝也會更服貼持久。

▲郭雪芙,劉品言,嬌蘭,歐舒丹,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

劉品言以《華燈初上》入圍金鐘獎最佳女配角，對於紅毯前的保養她也相當重視，會透過飲食、運動來加強全身狀態的維持，讓自己擁有更美好的體態，穿出絕美的禮服，當然，也會搭配她最愛的蠟菊賦活系列持續保養臉部肌膚。

關鍵字：

郭雪芙, 劉品言, 嬌蘭, 歐舒丹, 保養, 抗老

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