浪琴摩登酒桶錶靈感竟是百年老古董！　加日期窗更討喜

▲浪琴表EVIDENZA 典藏系列藍色面盤腕錶，65,700元。（圖／浪琴表提供）

記者陳雅韻／台北報導

今年歡慶190周年的浪琴表（Longines），歷來經典之作已累積成博物館規模，持續啟發當代創作，近日EVIDENZA典藏系列新錶即發想自一世紀前推出的酒桶錶，透過極致簡約的設計與純淨的線條重現，陽光放射紋磨砂裝飾面盤以玫瑰金線條圍繞的特殊區塊裝飾，搭配漆繪羅馬數字時標，流露摩登氣息，且從原有的時、分、秒顯示，增加日期視窗，實用性升級。

▲浪琴表EVIDENZA 典藏系列銀色面盤腕錶，65,700元。

浪琴表為EVIDENZA典藏系列，推出豐富的顏色款式，讓每位女性都能找到專屬的命定色，包括銀色、綠色、紅色、煙煤灰色、香檳色與藍色款式，當中銀色面盤款備有不鏽鋼鍊帶款，均搭載裝配防磁矽游絲的自動上鍊機芯。

▲Oris Divers Sixty-Five Cotton Candy環保貝倫編織錶帶款，單只70,000元。（圖／Oris提供）

喜愛運動風格錶款的女性，目光很容易被Oris潛水錶輪廓並配有繽紛色面盤的Cotton Candy棉花糖系列吸引，採用青銅材質的Divers Sixty-Five錶殼，搭配復古的弧形藍寶石水晶錶鏡，面盤則有天青藍、湖水綠與石英粉選擇，而再生Perlon貝倫錶帶顏色與面盤相呼應，為中性風格錶款增添甜美氣息，相當討喜。

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