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台隆手創館週年慶滿2千送2百　生活工場全館8折起優惠

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▲台隆手創館。（圖／業者提供）

▲居家通路台隆手創館周年慶。（圖／台創手創館、生活工場提供）

記者蔡惠如／綜合報導

下半年百貨週年慶營造買氣，居家選物通路也祭出自家週年慶優惠，台隆手創館依照百貨週慶檔期，推出滿2,000元送200元抵用券優惠，還打出破千款日系值感商品，獨家與首賣比例超過60%來催客，讓民眾逛街時能有新鮮貨可買；進駐百貨與許多獨立門市的生活工場，近期也推出週慶促銷，全館商品8折起，打造秋冬居家就看這波啦！

▲居家通路周年慶。（圖／台創手創館、生活工場提供）▲居家通路周年慶。（圖／台創手創館、生活工場提供）

▲台隆美麗華獨家SU-ZI 側睡枕MUGON，售價3,990元，特價2,990元。

台隆手創館今年週年慶主題「值感好生活」，讓消費者面對超有感的物價通澎下，推出兼顧質感與值感的優質新商品，在各百貨週年慶檔期期間，推出單筆消費滿1,000元送限量「LIFE PLUS多功能收納籃」、單筆消費滿2,000元即贈限量「200元抵用券」回饋，此外即起至12／31，台隆手創館電子會員單筆消費滿3,000元，可加抽「北海道雙人來回機票」獎品。

▲居家通路周年慶。（圖／台創手創館、生活工場提供）

▲ELPHECO 不鏽鋼臭氧自動除臭感應垃圾桶 13L，售價4,990，特價1,790元。

業者表示，週年慶陸續開打，台中廣三SOGO與台中大遠百2家門市相繼開出紅盤，業績較去年同檔期成長近20%，北部10月份將由美麗華旗艦店10／6領軍開跑，之後便是台中新光三越中港店、高雄漢神巨蛋店，今年週年慶也網羅破千款日系值感商品，獨家與首賣比例超過60%，希望民眾能每次來嚐鮮。 

▲居家通路周年慶。（圖／台創手創館、生活工場提供）▲居家通路周年慶。（圖／台創手創館、生活工場提供）

▲台隆獨家Lourdes石墨烯無線循環溫灸儀AX-HPL151(裸粉) ，售價2,580元；台隆獨家日本製粉垂櫻土鍋，售價2,650 元至 4,980元，特價1,590 元至 2,990元。

台灣生活用品通路生活工場，也從9月起至10月底進入週年慶折扣季，10／30前全館包括秋冬新品，全面8折起優惠，因應即將到來的雙十國慶，生活工場特別推出「好十成雙滿千送百」優惠券，國慶連假門市祭出眾多明星商品「+10元多一件」活動，包括如雲朵般柔軟卻有良好支撐的天絲纖柔舒眠枕、Plants精油系列等，使用者可在家就能進行一場嗅覺旅行。

▲居家通路周年慶。（圖／台創手創館、生活工場提供）▲居家通路周年慶。（圖／台創手創館、生活工場提供）

▲生活工場秋冬新品8折起。

另針對生活工場鑽石會員推出年度回店禮「2023貓奴休假日誌」，每個月份都有專屬的優惠可以使用，最多可抵用總價值6000元的產品，符合資格的會員可至生活工場門市領取。

▲居家通路周年慶。（圖／台創手創館、生活工場提供）

關鍵字：

台隆手創館, 週年慶, 周年慶, 生活工場

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