全新橘標防水靴防護升級！PALLADIUM一次推出兩大鞋型 風格玩家、戶外潮人搶穿





▲PALLADIUM 在秋冬推出全新橘標防水TRAVEL PACK系列展開潮流探索。

記者鮑璿安／台北報導 圖／IG : xinasui、sergiohsu、erika_shhxx、品牌提供

天氣轉涼時最適合展開戶外、露營生活，法國軍靴品牌 PALLADIUM特別在秋冬推出全新橘標防水TRAVEL PACK系列，請到全球知名旅遊分享平台Trippin world創辦人之一的Sam Blenkinsop及Kesang演繹話題鞋款，見證了品牌首雙橘標防水巧克力靴的誕生，同時搭載免綁鞋帶懶人快穿設計與包覆式擋泥防護檔片設計提供全方位高規防護。此外，台灣KOL也紛紛示範戶外露營生活以及潮流探索風格穿搭，詮釋防水靴款從城市到戶外多元生活情境一雙就夠。

▲戶外風格玩家示範露營穿搭必備橘標防水PALLASHOCK TRAVEL沙漠金（左）、橘標防水OFF-GRID CROSS城市灰（右）。

PALLASHOCK本季中加入品牌最高規格橘標防水科技，成為首款橘標防水巧克力靴，不僅提供全方面防護的包覆式擋泥防護檔片設計，更導入第二代FAST LACING快速綁帶系統，打破靴款難穿脫的刻板印象，一拉即可輕鬆上腳。OFF-GRID則是品牌今年熱門鞋款，年初透過女星蔡詩芸演繹後爆紅，這回新款再進化，沿用全地形輪胎大底，在堅韌耐磨的同時更兼具全靴採輕量化設計，同時兼具透氣與優越防水功能，完美應對多元地形以及善變的天氣。

▲首款橘標防水巧克力靴，導入第二代FAST LACING快速綁帶系統，一拉即可輕鬆上腳。



▲橘標防水OFF-GRID CROSS 系列同步搭載全方位防護的包覆式擋泥防護檔片設計。

TRAVEL PACK系列將戶外生活完美融合潮流，系列首發囊括PALLASHOCK巧克力靴及OFF-GRID輪胎潮鞋兩大熱門鞋型，成為城市潮人、旅遊玩家日常穿搭的不二首選，像是露營系情侶以大地色系為主軸，搭配上橘標防水巧克力靴沙漠金、橘標防水輪胎潮鞋城市灰巧妙碰撞。若想嘗試更加潮流的穿搭，別錯過OFF-GRID特殊色螢光綠，一秒成為全身造型中的重點單品，提升視覺明亮度。

▲橘標防水OFF-GRID CROSS 系列特殊色螢光綠，完美融合防水機能與潮流風格。



PALLADIUM更攜手旅遊分享平台Trippin world創辦人之一的Sam Blenkinsop及Kesang，一同穿著全新橘標防水 TRAVEL PACK系列走向戶外，此系列更獲Vegan-friendly（素食友善）永續認證，提供兼具時尚潮流與永續精神的全新選擇。

▲旅遊分享平台Trippin world創辦人之一的Sam Blenkinsop及Kesang見證全新橘標防水 TRAVEL PACK系列 。

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