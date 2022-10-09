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10個職場小問題測出你「最適合的職業」　想當霸總還是菜鳥律師？

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編輯／JJ

出社會進入職場後會發現，許多事情都跟原本想像的不一樣，喜歡做的事不再那麼美好，還要兼顧與主管、老闆和同事的關係；不同性格的人，除了適合的職業不同，在職場上待人處事的方式也不同，最近Netflix便推出了一項「不一樣人力公司」心理測驗，通過10個職場小問題，測出適合你的職業角色以及特質，且結果都會對應到話題火熱的韓劇，非常有趣喔。

▲Netflix不一樣人力公司心測 。（圖／截圖）

本次心理測驗透過10個職場小問題，將能分析出你屬於哪一種類型的人才，相對應到哪一部韓劇中的角色，以及一段特質的描述，不少網友都認為特質描述的部分出乎意料的神準！此外，測驗結果還提供了職場適應力的分析圖，還有與你合拍的同事會是什麼角色，很適合揪同事一起玩，不同的對答組合將分析出超多種不同結果，令人忍不住會心一笑。

Ｑ1：你會想參加哪種員工旅遊？

Ｑ2：面試時，你會怎麼觀察公司？

Ｑ3：遇到不好相處的同事，你會？

Ｑ4：如果被加薪了你會告訴誰？

Ｑ5：入職當天你會找誰第一個說話？

Ｑ6：上班最討厭遇到？

Ｑ7：讓你壓力很大的主管行徑是？

Ｑ8：工作最尷尬？

Ｑ9：茶水間最需要什麼？

Ｑ10：辦公室座位你會選？

心理測驗傳送門► ► ►Netflix不一樣人力公司心理測驗（必須用手機操作）

▲Netflix不一樣人力公司心測 。（圖／截圖）

▲Netflix不一樣人力公司心測 。（圖／截圖）

▲Netflix不一樣人力公司心測 。（圖／截圖）

▲Netflix不一樣人力公司心測 。（圖／截圖）

▲Netflix不一樣人力公司心測 。（圖／截圖）

關鍵字：

心理測驗, 職場, Netflix

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