fb ig video ETtoday search mobile

牛爾老師教「新手護膚」4大重點　第一瓶保養品要看膚質

>

▲▼ 牛爾老師教新手保養4大重點 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲牛爾老師教新手保養需注意的4大重點。（圖／翻攝IG@goodal_official、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　

想開始保養肌膚，但不知從何下手？市面上的護膚品百百種，該怎麼挑選才好？對於許多剛接觸保養的新手小白，美容教主牛爾老師就分享4大重點，注意好這些大方向，就能簡單輕鬆做好保養不NG。

＃做好臉部清潔

第一個步驟就是先去買一隻清潔臉部的產品，唯有徹底的清潔好肌膚之後，後續擦的護膚品才能好好地吸收進去。

＃確認膚質再買第一瓶護膚品

買第一瓶保養品前先確認好自己的膚質，如果肌膚是容易長痘的人，一瓶具有加強清潔、幫助角質代謝的化妝水，就很適合你；如果是偏向乾性、容易脫皮的肌膚，第一瓶保養品建議可選擇一瓶有滋潤保濕效果的乳液或乳霜。

牛爾老師表示，只有先確定自己的膚質，才能知道要先買什麼樣的保養品才最適合自己，先選擇對自己肌膚而言最重要的那一瓶產品開始使用，慢慢對保養有了信心後，再加強到第二瓶、第三瓶，慢慢把保養步驟做到完整。

＃確認保養需求

牛爾老師提醒，對於新手護膚來說，比較重要的一點是「確認你保養的目的是什麼」，再針對肌膚首要問題來選擇護膚品。像是有些人可能覺得美白最重要，所以就可以挑選美白功能為主的保養品；有些人可能是為了改善老化，那就選擇抗老功效的款式，所以你要先確定自己的肌膚需要什麼，並把它放在第一順位。

＃日間防曬非常重要

不管你的膚質膚況如何，都要注重白天防曬這件事，紫外線不僅會讓肌膚曬黑、曬出斑點，更會加速肌膚的老化，所以每天都要做好日間防曬，使用的防曬係數及擦的量都要足夠。

►牛爾老師教超紅抗老保養法「早C晚A」　5大細節要注意

►牛爾老師教不同膚質選美白成分！　搭配2招小秘訣效果更提升

►痘痘肌快學！皮膚科醫師教「萬能去痘水」作法　簡單便宜又好喝

關鍵字：

保養, 護膚, 新手, 秘訣, 重點, 關鍵, 牛爾老師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

新光三越南西周年慶首日塞爆　少女排17小時為看「原子少年」 卡地亞見證人生重要時刻　訂製專屬珠寶永恆閃耀 你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船 不用吃得太清淡？高圓圓營養師教「早餐5原則」養成易瘦體質 直播／蕭亞軒在巴黎收到「還沒賣的LV包」　10／4晚上看最新女裝與爆款 超美「咖啡隨行杯」下殺599元！黑白好有型　馬卡龍色最可愛 邵雨薇曝私下「約會穿搭」，出門前都會偷看對方、刻意配一下

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面