牛爾老師教「新手護膚」4大重點　第一瓶保養品要看膚質

▲牛爾老師教新手保養需注意的4大重點。（圖／翻攝IG@goodal_official、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導

想開始保養肌膚，但不知從何下手？市面上的護膚品百百種，該怎麼挑選才好？對於許多剛接觸保養的新手小白，美容教主牛爾老師就分享4大重點，注意好這些大方向，就能簡單輕鬆做好保養不NG。

＃做好臉部清潔



第一個步驟就是先去買一隻清潔臉部的產品，唯有徹底的清潔好肌膚之後，後續擦的護膚品才能好好地吸收進去。

＃確認膚質再買第一瓶護膚品



買第一瓶保養品前先確認好自己的膚質，如果肌膚是容易長痘的人，一瓶具有加強清潔、幫助角質代謝的化妝水，就很適合你；如果是偏向乾性、容易脫皮的肌膚，第一瓶保養品建議可選擇一瓶有滋潤保濕效果的乳液或乳霜。

牛爾老師表示，只有先確定自己的膚質，才能知道要先買什麼樣的保養品才最適合自己，先選擇對自己肌膚而言最重要的那一瓶產品開始使用，慢慢對保養有了信心後，再加強到第二瓶、第三瓶，慢慢把保養步驟做到完整。

＃確認保養需求



牛爾老師提醒，對於新手護膚來說，比較重要的一點是「確認你保養的目的是什麼」，再針對肌膚首要問題來選擇護膚品。像是有些人可能覺得美白最重要，所以就可以挑選美白功能為主的保養品；有些人可能是為了改善老化，那就選擇抗老功效的款式，所以你要先確定自己的肌膚需要什麼，並把它放在第一順位。

＃日間防曬非常重要



不管你的膚質膚況如何，都要注重白天防曬這件事，紫外線不僅會讓肌膚曬黑、曬出斑點，更會加速肌膚的老化，所以每天都要做好日間防曬，使用的防曬係數及擦的量都要足夠。

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