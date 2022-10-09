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麥當勞限時「爆漿奶黃派」超欠吃！　一咬黃金流沙內餡甜又鹹

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記者鮑璿安 ／台北報導

麥當勞的甜點「派」早就是不少人的必吃經典，然而吃膩蘋果派沒關係，這次大陸麥當勞迎來了意想不到的新品，推出限時快閃的「奶黃派」，在金黃酥脆的外皮下，竟然藏著爆漿流心奶黃內餡，甜甜鹹鹹絕妙滋味難以抗拒！

▲大陸麥當勞 。（圖／翻攝自小紅書、麥當勞微博）

▲大陸麥當勞 。（圖／翻攝自小紅書、麥當勞微博）

▲大陸麥當勞回歸熱門商品「奶黃派」 。（圖／翻攝自小紅書、麥當勞微博）

大陸麥當勞此次回歸熱門商品「奶黃派」，時隔2年上架不減魅力，讓許多本來不愛吃派的民眾也紛紛試吃一波，從包裝上就很有意思，換上了軟萌的黃色系，並畫上一顆蛋黃模樣可愛。而在熟悉的酥脆外皮下，一口咬開，裡頭的黃色奶黃餡就爆漿而出，類似於港式奶黃流沙包的口感，不少網友形容，「奶香很濃郁」、「不會太甜很好吃」、「幸福的味道」、「一口就爆漿」。

▲大陸麥當勞 。（圖／翻攝自小紅書、麥當勞微博）

▲奶黃派配合秋季餐點上架。（圖／翻攝自小紅書、麥當勞微博）

這款奶黃派其實是「秋季小食光」的系列餐點，也同步搭配了紅糖冰粉冰炫風、搖搖黑松露薯條一起販售，創新滋味吸引民眾嘗試。

其實今年4月日本肯德基還曾推出過巧克力派，同樣是睽違2年終於回歸，派皮以黑可可製作，一口咬下酥脆又有濃郁的巧克力香氣，加上豐富巧克力奶油內餡，伴隨著酥脆外皮流淌而出，口感香甜。

關鍵字：

大陸, 麥當勞, , 奶黃派

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