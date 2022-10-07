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你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船

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▲星座,牡羊座,天蠍座,獅子座,感情,戀愛,男友。（圖／pexels）

▲你也容易被這些「暈船特質」吸引嗎？（示意圖／pexels，同下）

實習記者黃麗頻／綜合報導

你也容易「暈船」嗎？身處於速食戀愛的時代，「暈船」似乎與曖昧劃上等號，這也成為現代人苦惱的問題之一，愛情有時候會令人尷尬，也許這些曖昧動作，只是我們過份解讀。兩性專家《J式社交力學》整理出5點「男生讓人易暈船的人格特質」，快來看看自己是不是容易被這些特質吸引，陷入「愛情泥沼」之中。

＃做自己

簡單說就是不會過度在意他人眼光，有一套自己的價值觀，甚至可以說當你跟他相處，能以全新的角度看待世界，他的價值觀可能違背傳統世俗，但是有明確的動機，所以思想自由而奔放，也因為如此，能明確知道自己想要什麼、不要什麼。

▲▼男人,帥哥,工程師,賺錢,工作,主管,錢,男生。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

＃上進心

一個有上進心的人，就好比10年前的台積電，買了就發了。成長就是自己與世界框架博弈的過程，因此，有明確的動機跟目標，可以讓人覺得此人氣質非凡，並非籠中之鳥。

＃無需求感

很多直男這輩子沒碰過幾個女生，遇到喜歡的女生就把自己的飢渴展現的淋漓盡致，一旦失去對方的認同，世界就崩塌了，這種把自己擺在低位的方式，會讓自己顯得非常廉價。專家建議，最好的方式就是多接觸異性，你才會意識到原來現實女生放的屁不是香的，哪些行為是過分的、哪些是值得欣賞的特質，而非無條件的認可。

煮飯。（圖／取自CC0圖庫Pixabay）

＃在某個領域出類拔萃

你不用十項全能，但至少要在某個面向出類拔萃，這某種程度上也能帶給你自信，例如：長得帥、長得高、會唱歌、會打球、會樂器、會做飯….

＃有意圖但是無目的性

很多男生追求女生的策略是先當朋友，再處理男女關係，不敢表露自己的好感意圖，深怕被拒絕，也不擅於誇獎別人，結果就被朋友圈困死了；另一種極端是目的性太強，言談之間都是過於明顯的，像是「我就是要打砲」，這種也會讓人感受到價值感受損，感受不到內在被認可的感覺。

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關鍵字：

暈船, 戀愛, 曖昧, 感情問題, 男女關係, 渣男

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