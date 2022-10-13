RICHARD MILLE陀飛輪錶掛上笑臉　滿滿正能量鼓舞人心

▲RICHARD MILLE RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，限量50只。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

微笑是世界共通語言，1972年出現在《法蘭西晚報》上的一張黃色笑臉，隨即風靡全球，在今日網路社群發達年代，Smiley笑臉符號傳達積極、快樂的意義，依然廣受喜愛。瑞士名錶RICHARD MILLE將此充滿正能量的符碼融入設計之中，推出全球限量50只的RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，於全新研發的自製CRMT7自動上鍊陀飛輪機芯上，點綴來自Smiley世界洋溢歡樂氣息的裝飾組件，宛如場景中的雞尾酒，需要一口一口細細品嘗，感受RICHARD MILLE無限創意。

▲雕刻家Olivier Kuhn精心製作每一個小巧的K金微雕，當中的鳳梨造型微雕維妙維肖。





▲雕刻家Olivier Kuhn製作帶著尖刺的仙人掌。

欣賞RICHARD MILLE RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，第一眼即被經過微噴砂和手繪處理的黃金製成的Smiley圖案吸引，周圍裝飾精巧的K金微雕，全出自雕刻師Olivier Kuhn之手，他精雕細琢完成一件件高難度作品，包括維妙維肖的微噴砂和拋光處理的鳳梨、微噴砂並逐一拋光去除PVD塗層的黃金仙人掌棘刺、環繞著拋光光線的微噴砂黃金太陽，以及由0.2克紅金製成再以粉色PVD塗層的紅鶴。

▲RICHARD MILLE RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶的立體裝飾展現精湛工藝，當中雞尾酒杯巧妙展現水珠凝於杯上的冰涼感。



主視覺Smiley圖案旁的雞尾酒杯工序尤其繁複，由雨傘、橄欖（高1.7 mm）、直徑0.4 mm有彎曲摺痕的吸管（全經拋光打磨）以及酒杯4個部件構成，酒杯下半部特別以微噴砂處理，表現出水珠凝結的冰涼感，整個雞尾酒杯總重僅為0.4 克；而位於酒杯上方的金色花朵採用鏡面拋光，每個花瓣都經過拉絲和鍍銠工藝，著實講究。

▲RICHARD MILLE在RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶有限空間內，成功挑戰裝飾來自Smiley世界的歡樂元素。





▲製錶師悉心組裝機芯，彩虹橋板相當吸睛。

每一件尺寸微小且重量不到1克的微雕不僅製作難度高，還必須承受各種衝擊，同時也考驗製錶師如何在有限的3D空間組裝，最佳的解決方案是為RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶搭載兩塊底板：一塊為支撐機芯用途的技術底板，另一塊是用於固定錶盤左側裝飾組件的輔助底板，將輔助底板安裝在機芯上，裝飾組件傾斜固定，以增加體積感。

▲RICHARD MILLE RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，正反面都經過精雕細琢。

第二項挑戰是要確保機芯有足夠的空間，展現各項功能，因此創作全新CRMT7鏤空自動上鍊陀飛輪機芯，擁有時、分顯示及功能指示器，最富童趣的設計是兩端點綴太陽和閃電圖案的造型小秒針，每分鐘在晴雨之間交替變換，不停律動的陀飛輪裝置則在雲朵後若隱若現，配上由4種不同顏色的K金所打造、經25小時的微噴砂與拉絲工藝處理的彩虹圖案，顯得活潑俏皮。欣賞底板背面同樣令人驚喜，高調展現閃電圖案以及黃金製成的太陽形狀自動盤。

▲RICHARD MILLE RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶的錶殼由白色ATZ陶瓷製成，中層為紅金材質，錶冠點綴黃金雕刻的Smiley微笑造型。

充滿正面能量的RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，錶殼為抗刮、抗衝擊、耐磨損白色ATZ陶瓷製成，中層錶殼則採用紅金材質，最令人驚喜是錶冠上還飾以黃金雕刻出的可愛Smiley微笑造型，處處提醒著人們樂觀以對，掛著微笑看世界。