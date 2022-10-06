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新光三越南西周年慶首日塞爆　少女排17小時為看「原子少年」

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▲▼ 新光三越台北南西店週年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

▲新光三越南西2022周年慶買氣人氣雙回籠。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡惠如／綜合報導

10月全台百貨周年慶開啟爆發期，主力就在最大連鎖百貨新光三越首波開跑，今（10／6）旗下六店同步開啟周年慶紅利泡泡，一項被視為業界風向球的台北南西店，今早開門前已在店外排出千人長龍，塞滿整個店外騎樓，氣勢驚人，開店前鑼鼓喧天、櫃姐在店內歡呼打氣，總座吳昕陽暌違18年親自迎賓，迎接後疫情時代的首個周年慶。而原子少年現身做一日店長，也吸引粉絲徹夜排隊。

▲新光三越南西2022周年慶。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

▲新光三越南西2022周年慶。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

歷經2年因防疫「不鼓勵人潮」的政策下，百貨在2022年迎接首個後疫情時代的周年慶促銷，新光三越首波六店包括台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山、高雄三多，也正式從今起開跑，祭出近年來最多美妝特惠組，加上後疫情時代供應鏈逐漸穩定，各產業到貨量已充足的情況下，幾乎是「滿新品、無缺貨」的狀況開店迎客。

▲▼ 新光三越台北南西店週年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 新光三越台北南西店週年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

有業界風向球之稱的新光三越台北南西店，早上11點開門前兩個門口都排出千人長龍，重現疫情前的喧鬧景象，11點開幕後人潮不斷湧進，才15分鐘贈品處就已經排滿，民眾除了買化妝品之外，高單價的家電、iPhone與3C樓層也出現不少消費者。而今中午12點店內化妝品櫃安排原子少年現身當一日店長催買氣，吸引粉絲從昨天下午6點就來排隊卡位，成為第一位排隊民眾。

▲新光三越南西2022周年慶。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

▲原子少年「地球」 隊長周祖安與成員林佳辰，現身新光三越台北南西店週年慶首日引起驚呼。

▲新光三越南西2022周年慶。（圖／業者提供）

▲有粉絲為原子少年昨天就來排隊卡位。（圖／業者提供）

▲新光三越南西2022周年慶。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

新光三越總座吳昕陽在開門時親自站在大門迎賓，希望在疫情後的首個周年慶有個新氣象，神態輕鬆，表示來客已經回到2019年的水準，今年周年慶業績應可挑戰歷年最高，今年全年業績可達830億元。

▲▼ 新光三越台北南西店週年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

▲新光三越總座吳昕陽（右）在疫情後首個周年慶親自迎賓。（圖／記者黃克翔攝）

今年新光三越周慶整體策略在「高客單滿額回饋」，從公布優惠方案之後就引發許多消費者討論，以skm points點數兌換贈品為例，消費達到3萬元左右就可兌換日本BALMUDA小家電、sodastream氣泡水機等等，贈品單價約在5,000元上下且是知名品牌，算是相當優惠的回饋，只是數量有限，需要及早出手購物來兌換。

▲▼ 新光三越台北南西店週年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

新光三越表示，集點換購的贈品兌換速度比去年快30%，BALMUDA小家電包括手沖壺、空氣清淨機與吸塵器也在1小時內全數換完。

▲▼ 新光三越台北南西店週年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

首波6店周年慶分店從10／6至10／17期間推出會員獨享化妝品單筆買2,000元送2000點skm points；全館累計滿5,000元送5000點；名品、大家電、法雅客、iStore滿1萬元送5000點，首五日大家電、法雅客、iStore使用skm pay單筆刷1萬元送1萬點。

關鍵字：

新光三越, 南西, 周年慶, 週年慶

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