子瑜單飛接下第一個彩妝代言　金髮＋黑洋裝「只露眼睛」全網秒炸

文／妞新聞

〈Like OOH-AHH〉、〈TT〉、〈CHEER UP〉、〈LIKEY〉、〈FANCY〉、〈MORE & MORE〉…人氣韓團「TWICE」自2015年出道以來神曲一首接著一首，前不久9位成員帶著主打歌〈Talk that Talk〉回歸歌壇，高辣女特務造型讓全網瘋狂，其中團中的台灣籍成員「周子瑜」的一頭「破格粉紫髮色」關注度也超高，時不時就拍出傳奇美照，讓粉絲們大呼：「戀愛了～」

這是仙女小姊姊吧？

紫粉髮子瑜「制霸國際」

https://www.instagram.com/p/Chty19gJz80

https://www.instagram.com/p/CiCd4rFJhaJ



https://www.instagram.com/p/CiHCud-pukl

精緻小臉、螞蟻腰、完美腰臀線、加上172CM大長腿，「子瑜」出道以來就常被稱讚「超上鏡」、「模特兒比例」，最近首度把深髮染到最淺、挑戰「夢幻紫粉色」，又再次證明了她的優秀造型消化能力，馬上成為各大品牌、時尚圈的新寵兒，同時個人代言也一個接著一個找上門啦！

知名彩妝品牌公開代言人

「只露眼睛」全網秒炸

https://www.instagram.com/p/Ch_oihTp6VQ



https://www.instagram.com/p/CjChIHHPBrE

https://www.instagram.com/p/CirIfTRA1s_

出道滿7週年的子瑜，在今年年初首度「單飛」接下第一個個人代言，成為韓國時尚品牌ZOOC（주크）的年度品牌女神，緊接著又獨自扛下知名國際雜誌「W」的畫報拍攝，讓粉絲們又驚又喜，近日似乎又悄悄拿下第一個彩妝代言了！？

▲美妝品牌Visée在官網公開新繆思。（圖／visee日本，下同）

近日日本KOSÉ高絲旗下的美妝品牌Visée在官網上突擊發佈一則貼文，文中大賣關子寫著：「新繆思是誰？」影片中能看到一男、一女都沒露出全臉，女生染著金髮、穿著黑色無袖背心，讓人超好奇真面目是哪位巨星，直到影片最後一雙熟悉的眼睛入鏡…立刻讓粉絲驚喜認出「就是子瑜本人！」

— Visée ヴィセ 公式 (@visee_official) October 4, 2022



這招牌杏眼，不是子瑜是誰（笑）？原來女神默默又接到個人代言，消息一出讓大批粉絲馬上湧入品牌官網，品牌官方更鬆口表示：「商品將在台灣11月1日上架」，在台灣的妞妞們也能買到子瑜同款眼影了～（跪求完整版廣告快出啊！）

【延伸閱讀】

TWICE子瑜素顏包緊緊年前離台！首度單飛接廣告「超美代言照流出」，網爆動：美炸

TWICE簽售子瑜史上最神美照流出！「櫻花粉髮＋迷幻臉鏈」超致命，網暴動：不現實

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！