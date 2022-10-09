5款大容量精品包Rosé、蕭亞軒都愛！Chloé萬年不敗　BV編織獨一無二

實習記者黃麗頻／綜合報導

時裝周剛結束，延續2022年最具話題性包款，「大容量包」似乎也是2023春夏的流行趨勢，儘管小廢包可愛、迷人，讓人情不自禁想通通收藏，不過論實用性，大容量包更深得人心，是不少上班族、東西多的人的首選。以下網羅5款「大容量精品包」，連Rosé都陷入Saint Lauren「這款包」的魅力！

GIVENCHY Voyou

▲GIVENCHY最新包款Voyou被稱為「It Bag」潛力股。（圖／品牌提供）

GIVENCHY 2023春夏系列最新包款「Voyou」，一推出立馬成為話題！巴黎日常生活中，腳踏車是不可或缺的元素之一，就這樣造就了Voyou包款的誕生。Voyou的梯型設計，讓包包擁有大尺寸空間，搭配多功能肩帶和V型輪廓，即便布料選材柔軟，卻不失立體性，整體融合法式優雅及美式率性，呈現出巴黎女孩乘著腳踏車，在塞納河畔悠遊的自在、舒適，不難想像它會是品牌下一個「It Bag」。

BOTTEGA VENETA Allez Hop Tote Bag

▲Allez Hop Tote Bag成為「Intrecciato編織系列」的生力軍。（圖／品牌提供）

說到BV，就不得不提最為經典的「Intrecciato編織系列」，在2023春夏大秀中，該系列又添了多名生力軍，Allez Hop Tote Bag便是其中之一。與上一季的話題包款Kalimero同樣，Allez Hop Tote Bag亦是全手工編織、一體成型，完美體現出「每個包都是獨一無二」的核心概念，利用強項編織工藝打造出耐用、堅實的大容量包包，完全沒有logo的外觀，極其低調時髦，非常適合上班族日常使用。

Saint Laurent Icare

▲Icare包讓Hailey Bieber、Rosè愛不釋手。（圖／翻攝自IG＠haileybieber、＠roses_are_rosie）

命名源自希臘神話「伊卡洛斯（Icarus）」，Icare購物包一亮相便吸引眾人目光，更讓不少名人搶著背上身，從Rosè、Hailey Bieber，到貓女Zoë Kravitz都在IG曬這款包，Icare採用100%柔軟的納帕小羊皮（Nappa Lambskin ）製作，配上品牌經典巨型YSL logo，簡約卻能表現出「毫不費力的優雅」。而兩種背法的巧思設計，不僅可將兩側往內折，呈現簡練的梯形，也能將兩側向外翻，變身為大容量購物包，完美提升包包的機能性和實用性，難怪Rosé也愛不釋手。

Louis Vuitton Coussin

▲Coussin系列一直是LV的熱門包款。（圖／品牌提供）

LV熱門包款Coussin手袋，又稱「枕頭包」，因為搶眼的外型，以及多種變化的背法，一登場便直上熱門包款排行榜，也是許多時尚達人的心頭好，連近期霸氣回歸的華語天后蕭亞軒（ELVA）前往秀場時的機場穿搭，便是背上新款Coussin PM，瞬間成為話題。該系列的主力成員Coussin PM和Coussin MM，更因大空間的設計格外受到歡迎，而在剛結束的2023春夏大秀中，還出現放大版的Coussin手袋，拿在手上絕對成為全場焦點。

Chloé Woody Tote Bag

▲Woody Tote Bag是萬年不敗的經典。（圖／翻攝自小紅書＠Chloe Helen、＠叁Vintage）

講到大容量包包，一定不能錯過Chloé一直在榜上屹立不搖的Woody系列。身為品牌萬年不敗的經典，Woody還有「法式文青包」的美名，極大的容量、貼心的內袋設計，以及輕鬆簡約的風格，吸引廣大女生熱愛，而輕盈、不怕髒的帆布材質，更讓不少新手媽媽拿來當成「育兒包」，兼顧時尚和實用性，在育兒的時候看起來超時髦，怎麼能不愛呢？

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