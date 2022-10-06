大S：女人一定要勇敢追求愛情，沒在一起不知道會發生什麼

▲大S再婚具俊曄把愛情演成偶像劇。（圖／翻攝自IG/hsuhsiyuan、VOGUE提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

大S今（6日）邁入46歲，也是新婚後的第一個生日，大S果決結束斷了上段婚姻，和舊愛具俊曄宣布結婚，甜蜜愛情羨煞人，更讓世間為愛所困的女生再度相信愛情，盤點大S曾說過的愛情語錄，就如同她說的人生不要拖泥帶水，果真幫她找到了新的幸福。

#我的初心完全沒有變過，我還是小時候的那個我，對愛永遠都很衝。女人一定要勇敢追求愛情，沒有跟對方在一起，就不知道會發生什麼。

#人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。

#如果你有分手的決心的話，就別讓他有回頭的空間，或是傳達錯誤訊息，前任就是要斷就斷乾淨。



#不管心裡有多痛苦，或者是這個感情還可以拖多久，我都會很理智的說，其實我覺得我們倆應該給彼此另一個機會，再去找另一個人。



#有些人認識好多年卻覺得陌生，有些人見一面就像認識了幾輩子，這叫緣份。



#分手是一件人生很難的課題，當我說分手的那一刻，那一秒鐘就是分手，真正的分手。



#要斷就斷乾淨，人生不要拖泥帶水，尤其在感情上。



#有時候你跟一個人相處半輩子，也不見得要結婚，可是說結就結了，有時候你覺得你可能永遠找不到那個人，可是他就突然出現了。



#我不能選擇舒服的選擇，我必須選擇的是對的選擇。



#我的愛情轟轟烈烈，可是我結束的也是斬釘截鐵。



#我決定一件事情，我是不會讓自己回頭和後悔。

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