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YZY X GAP X BALENCIAGA明開賣3亮點搶先曝光！焦點單品一次看

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記者王則絲／台北報導

全球引發話題與搶購的「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」系列，即將在明（7日）正式登陸台北APP 4 FUN GAP旗艦店，並於上午11點鐘準時開賣，今（6日）舉行預覽活動，由《ET FASHION》搶先帶大家逛一圈，YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA快閃店3大亮點，以及焦點單品一次看。

▲YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA快閃店預覽。（圖／記者王則絲攝）

▲YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA台北ATT 4 FUN快閃店。（圖／記者王則絲攝）

＃100%移入美國快閃店店裝

本次YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA快閃店登陸台灣，強調是100%移入美國快閃店店裝與擺設，黑色的背板上低調寫著「YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」，另一面燈箱則展示標誌性的白鴿與天空；服裝的擺放方式也如同在國外引起的話題，是以約莫10個黑色的桶裝大袋子擺放，挑選衣服與尺寸必須由民眾自己「挖」；此外，店中還有設置專屬小遊戲體驗區。

▲YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA快閃店預覽。（圖／記者王則絲攝）

▲YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA快閃店預覽。（圖／記者王則絲攝）

▲YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA快閃店完全移植國外的陳設，以大桶裝衣服的方式陳列，並設立遊戲體驗區。（圖／記者王則絲攝）

10月7日販售的為YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA第一波系列，10月10日將會登場第二波更多單品。

＃快閃店規範

快閃店內每人限購3件，每次至多試穿5件。

＃焦點單品

YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列幾乎以黑色系為主，帶來帽T、T恤、墊肩大T⋯⋯以及棒球帽、斜挎包款等單品，以BALENCIAGA創意總監Demna獨特的版型風格呈現日常服，可看到GAP的Logo以及象徵和平的白鴿圖案充斥其中，為此系列最標誌性的特色。

YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列價位約落在2,300元至萬元內，其中棒球帽與背心可算是小資入門款，黑色棒球帽分為兩款，一款為素色，上頭有GAP標誌，另一款為火焰刺繡，相當帥氣搶眼；簡約的背心有黑色與灰綠色兩種顏色，並有兩種版型，材質為服貼的滑料，女生適合挑選XXS或XS小尺碼。

▲YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA快閃店預覽。（圖／記者王則絲攝）

▲YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA第一波系列棒球帽，刺繡款3,100元、素面款2,300元。（圖／記者王則絲攝）

▲YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA快閃店預覽。（圖／記者王則絲攝）

▲YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA快閃店預覽。（圖／記者王則絲攝）

▲YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA第一波系列背心，2,300元。（圖／記者王則絲攝）

中性設計的T恤部分有墊肩、小高領款式的選擇，價位約落在5至6千元，YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA矚目款「白鴿帽T」，有藍色與黑灰色的款式，份量感很足；本次聯名的包款配件「蛇包」潮迷不能錯過，長條形的特殊設計可以斜挎背、也可以肩背，尤其男生背起來特別帥氣。

▲YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA快閃店預覽。（圖／記者王則絲攝）

▲短袖T恤，4,600元。（圖／記者王則絲攝）

▲YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA快閃店預覽。（圖／記者王則絲攝）

▲YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA快閃店預覽。（圖／記者王則絲攝）

▲帽T有一般的Oversized版型以及下襬縮口版型，9,100元。（圖／記者王則絲攝）

▲YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA快閃店預覽。（圖／記者王則絲攝）

▲YZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA第一波焦點配件包款「蛇包」，5,300元。（圖／記者王則絲攝）

關鍵字：

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