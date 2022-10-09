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回購率破表！愛馬仕潤唇膏下殺1499元　奶油玫瑰色超顯白

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文／C編

潤唇膏是每個女孩都不可或缺的單品，隨時保持雙唇彈嫩潤澤，避免死皮乾紋出現，「Her森森」推出「HERMES 愛馬仕潤色護唇膏 #30」，原價2250元、特價1499元，超高回購率，而且誰能抗拒小橘盒的誘惑？趕快直接買10支囤起來。

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▲HERMES,愛馬仕,潤色護唇膏,護唇膏,護唇,保養,。（圖／Her森森）

▲HERMES 愛馬仕潤色護唇膏 #30，原價2250元、特價1499元，點我購買

愛馬仕潤色護唇膏有兩種顏色可以選擇，第一支就是「誰擦誰顯白」的奶油玫瑰#30號色，宛如嬰兒般粉嫩的色調，擦在肌膚上可以展現出宛如新生的細緻雙唇，帶有淡淡光澤的彈潤質感，真的會讓男友很想親下去。

另外一款則是絕美的橘色珊瑚調，擦在雙唇上可以展現出個性時髦的美感，看起來俐落又有風格，不管是單擦或是再疊擦其他唇膏，都可以打造出完美的唇妝效果；蘊含覆盆子籽油，滋潤卻不油膩的感覺，讓每一次補妝都是奢華的享受。

除了當作唇彩，專業級的彩妝玩家更會把潤唇膏當作頰彩來使用，只要輕點在雙頰的位置，直接用手輕輕拍開，就可以創造出白裡透紅的細緻感膚況，輕鬆營造戀愛感氛圍，隨時隨地就像是少女般嬌羞，妝感有夠可愛。

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▲HERMES,愛馬仕,潤色護唇膏,護唇膏,護唇,保養,。（圖／Her森森）

▲HERMES 愛馬仕 潤色護唇膏 #30，原價2250元、特價1499元，點我購買

「Her森森」推出「HERMES 愛馬仕潤色護唇膏 #30」，原價2250元、特價1499元，與其等下次特價再回購，不如直接就先10支買起來囤，自己用、送媽媽或是閨蜜都很拿得出手，重點是不需要花大錢，面子、裡子都輕鬆顧到。

關鍵字：

HERMES, 愛馬仕, 潤色護唇膏, 護唇膏, 護唇, 保養

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