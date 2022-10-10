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「日本版幫寶適尿布」特價中必囤！柔軟超透氣　免運送到家

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文／C編

家有小寶寶，尿布是最重要的消耗品之一，要勤換才能避免尿布疹或是紅屁屁，用量超大，買的速度都跟不上用的速度。別擔心！「Her森森」推出「幫寶適 一級幫紙尿褲（L）日本原裝 120片」，原價1499元、特價1239元，免運直送到家，省錢又省力。尿布的品質很重要，柔軟親膚、不外漏，才能讓寶寶舒服、爸媽也安心。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲幫寶適,尿布,嬰兒,孩童,Her森森,。（圖／Her森森）

▲幫寶適 一級幫紙尿褲（L）日本原裝 120片，原價1499元、特價1239元，點我購買

幫寶適尿布早就是市面上很常見的口碑品牌，這次推出的日本原裝版，可以說是日本No.1的熱銷單品，在材質上選用特級棉柔製作，360度透氣內外表層，讓空氣雙向流通，有時候沒注意，包的時間比較長也沒有關係，發現趕緊換掉即可。

2倍彈性側腰圍，可以更加貼合寶寶好動的雙腿，達到完美貼膚的效果，不會動不動就側漏，並搭載3D瞬吸技術表層超級吸收，排尿或是排便量較多也不用擔心，可以輕鬆隔離稀便，遠離紅屁屁。

幫寶適的尿布還有3大安心保證，超柔軟材質能夠盡量零摩擦，守護寶寶每一寸肌膚，不含乳膠、芳香劑、防腐劑，絲綢般的柔滑材質，添加保濕成分，讓觸感更加親膚舒適，使用起來爸媽安心、寶寶開心。

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▲幫寶適,尿布,嬰兒,孩童,Her森森,。（圖／Her森森）

▲幫寶適 一級幫紙尿褲（L）日本原裝 120片，原價1499元、特價1239元，點我購買

「Her森森」推出「幫寶適 一級幫紙尿褲（L）日本原裝 120片」，原價1499元、特價1239元，免運直送到家，當媽媽已經夠辛苦，這種小事就交給「Her森森」搞定，只要一鍵下單就可以輕鬆送到府，趁特價囤貨，絕對是買尿布最重要的撇步。

關鍵字：

幫寶適, 尿布, 嬰兒, 孩童, Her森森

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