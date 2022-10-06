蕭薔凍齡現身傳授「保養9字訣」　加持過的百萬金縷衣將義賣

▲蕭薔親自講解身上的白色花瓣禮服靈感。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

輕奢時裝品牌AVVJOY舉辦公益慈善快閃店，今（6日）邀請女星蕭薔出席，她穿著創意總監林薇量身打造的白色花瓣禮服登場，恰好是她最喜歡的純白色系，蕭薔也大方分享美麗秘密，她說：「就是讓自己開心，做任何事都要取悅自己。」

▲蕭薔換上林薇為她設計的斜肩純白禮服，以水為造型概念。（圖／記者周宸亘攝）

蕭薔曾在今年（2022年）7月曾出席品牌高訂系列大秀，當時穿著一套價值破百萬的18K稀有金色澤極致亮片禮服壓軸走上伸展台。今日則換上林薇為她設計的斜肩純白禮服，於左肩上綻放立體花瓣，林薇解釋設計靈感表示：「品牌大秀就是以水為出發點，而荷葉邊有水的概念，花朵的弧度也有波浪感，帶領大家把輕奢發揚到更多場合穿著。」蕭薔則說：「選擇白色系，代表除了純潔之外包容性更廣，呼應這次的慈善主題。」她認為水很柔軟但是堅毅，就像是女人的個性。





▲蕭薔7月出席AVVJOY時尚秀，穿著破百萬18K稀有金色澤極致亮片禮服走秀。（圖／記者林敬旻攝）

蕭薔被問到如何維持美麗狀態，她打趣說：「聊保養的話可能一個小時都說不完，我簡單總結9個字就是『發現問題、找方法、解決』最重要是了解自己。」而她多才多藝，勤練瑜伽10多年，終於在今年剛考到了執照，甚至還有游泳教練證照，因此會在幼稚園教小朋友游泳，蕭薔自嘲，「游泳包很緊沒人知道是我，你想看的都沒有，不想看的也沒有。」

▲蕭薔出席AVVJOY公益慈善快閃店。（圖／記者周宸亘攝）

品牌以《WOMANBOSS》為主題於忠孝SOGO打造公益慈善快閃店，義賣品項包括蕭薔演繹的百萬金縷衣，還有輕奢高訂AVVJOY LINWEI系列秀上禮服，來自品牌採一對一手工量身打造，可正式可休閒。至10月23日前消費者凡訂製AVVJOY LINWEI系列，每件將會提撥部分所得捐贈予珍世美學慈善基金會。