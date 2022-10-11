花蓮福康飯店1泊1食雙人9620元→2599元　限量30組、免費升等家庭房

文／C編

花蓮的好山好水，是台灣數一數二的美麗景觀，趁著休假放鬆到當地旅行，遠離都市的喧囂是很棒的體驗；「Her森森」推出「花蓮福康飯店 1泊1食平日雙人平日」，原價9620元、特價2599元，免費升等家庭房、享玩樂票券加購價優惠，限量30組，沒有太長的假期也無妨，找個周末就能安排一趟小旅行。

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▲花蓮福康飯店 1泊1食平日雙人平日，原價9620元、特價2599元，點我購買。



花蓮福康飯店原本是在地人皆知的縣長官邸，在2018年改建成飯店，不僅環境清幽、地理位置佳，高雅現代的建築，更是讓人耳目一新；裝潢風格以崇尚自然、明亮為主軸，一踏入飯店就可以感受到優雅氣派的質感，讓人忍不住想要拍100張美照，記錄下這美好的回憶。

飯店使用了大面積景觀窗，可以讓人隨著光影流動，體驗花蓮自然山水的美好，保留了最佳視野，每個房型都有專屬的風景，同時又有乾淨舒適的空間，加上寬敞明亮，讓人住進去就不想回家。

福康飯店不僅是裝潢設計讓人賓至如歸，地理位置也是相當好，距離東大門夜市、鐵道文化園區、綠色隧道、將軍府、公正包子等知名景點都很近，同時館內也有健身房、停車場、歡樂屋、商務中心等等，想待在飯店裡面不出門，也是很棒的享受。

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「Her森森」推出「花蓮福康飯店1泊1食平日雙人平日」，原價9620元、特價2599元，相當於一人只要約1299元，免費升等家庭房、享玩樂票券加購價優惠，限量30組，快帶全家大小一起來一趟親近自然的花東之旅。