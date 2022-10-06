凱特王妃抱嫩嬰駕輕就熟　母愛爆棚網讚「畫面太美」

▲凱特王妃抱著新生兒，露出慈愛的眼神。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

一向關心婦幼議題的英國凱特王妃，昨驚喜現身每年迎接3000位新生寶寶的英格蘭皇家薩里郡醫院婦產科，關心產婦生產後的心理與生理照護。她一襲亮眼的芥末黃洋裝，被外媒盛讚猶如陽光般降臨在充滿喜悅的新生兒室，她親切與新手媽媽聊天，還小心翼翼的抱著新生寶寶，她慈愛的眼神與溫暖的抱抱母愛爆棚。

▲凱特王妃接受民眾的獻花，笑得燦爛。（圖／路透社）

40歲的凱特王妃與威爾斯親王威廉育有9歲的喬治王子、7歲的夏綠蒂公主與4歲的路易王子，夫婦倆對於育兒得心應手，近來更辭退全天班的王室保母，親自接送小孩上下學，讓3個孩子過「正常」的生活。昨凱特王妃參觀皇家薩里郡醫院，抱起小嫩嬰顯得相當熟練，她小心護著寶寶的頭頸部，露出關愛的表情，讓網友大讚畫面太美、太有愛了。

▲凱特王妃身穿英國品牌Karen Millen芥末黃洋裝，被盛讚猶如陽光般降臨醫院。（圖／路透社）

為了帶給產婦們正能量，凱特王妃特別選穿英國品牌Karen Millen芥末黃V領結合百褶裙的洋裝，搭配Emmy London海軍藍麂皮手拿包、Rupert Sanderson海軍藍高跟鞋，並佩戴英國珠寶商Emily Mortimer Jewellery耳環，造型充滿朝氣。

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