fb ig video ETtoday search mobile

凱特王妃抱嫩嬰駕輕就熟　母愛爆棚網讚「畫面太美」

>

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃抱著新生兒，露出慈愛的眼神。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

一向關心婦幼議題的英國凱特王妃，昨驚喜現身每年迎接3000位新生寶寶的英格蘭皇家薩里郡醫院婦產科，關心產婦生產後的心理與生理照護。她一襲亮眼的芥末黃洋裝，被外媒盛讚猶如陽光般降臨在充滿喜悅的新生兒室，她親切與新手媽媽聊天，還小心翼翼的抱著新生寶寶，她慈愛的眼神與溫暖的抱抱母愛爆棚。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃接受民眾的獻花，笑得燦爛。（圖／路透社）

40歲的凱特王妃與威爾斯親王威廉育有9歲的喬治王子、7歲的夏綠蒂公主與4歲的路易王子，夫婦倆對於育兒得心應手，近來更辭退全天班的王室保母，親自接送小孩上下學，讓3個孩子過「正常」的生活。昨凱特王妃參觀皇家薩里郡醫院，抱起小嫩嬰顯得相當熟練，她小心護著寶寶的頭頸部，露出關愛的表情，讓網友大讚畫面太美、太有愛了。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃身穿英國品牌Karen Millen芥末黃洋裝，被盛讚猶如陽光般降臨醫院。（圖／路透社）

為了帶給產婦們正能量，凱特王妃特別選穿英國品牌Karen Millen芥末黃V領結合百褶裙的洋裝，搭配Emmy London海軍藍麂皮手拿包、Rupert Sanderson海軍藍高跟鞋，並佩戴英國珠寶商Emily Mortimer Jewellery耳環，造型充滿朝氣。

►孫芸芸扶額秀18萬錶被女兒戲稱「頭痛」　自招香奈兒錶陪她成長

►關之琳正港富婆拍賣4億珠寶　部分收益做慈善
 

關鍵字：

凱特王妃

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

浪琴摩登酒桶錶靈感竟是百年老古董！　加日期窗更討喜

浪琴摩登酒桶錶靈感竟是百年老古董！　加日期窗更討喜

安海瑟薇、暮光女把造型錶當珠寶戴　時髦加分又實用

安海瑟薇、暮光女把造型錶當珠寶戴　時髦加分又實用

關之琳正港富婆拍賣4億珠寶　部分收益做慈善

關之琳正港富婆拍賣4億珠寶　部分收益做慈善

G-SHOCK一體式錶圈錶帶設計誕生　完美貼手不卡卡 婁峻碩霸氣男友力爆發　喊送焦凡凡整套Pandora聯名款一起戴對鍊 粉紅錶甜美還藏深意　2成收益捐乳癌防治用途 3300萬起的珠寶錶慶生太狂！　獨一無二紀念款賀高登鐘錶50周年 蕭亞軒52萬LV貴氣行頭露美腿登機　復出奔巴黎賞大秀 上千萬的笑臉錶太可愛　陀飛輪藏在雲後轉呀轉 巴黎時裝周／朝裸身超模貝拉噴白液體　神奇固化10分鐘變出洋裝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面