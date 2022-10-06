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林映唯、宋芸樺化身「村長」逛PRADA糖果村　她愛上「小顏帽」想包色

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記者王則絲／台北報導

PRADA今（6日）邀請女星林映唯（小美）、宋芸樺，出席Bellavita寶麗廣場「Prada Village」限期快閃店開幕活動，兩人化身這座可愛「糖果村莊」的村長，搶先逛一波。林映唯與宋芸樺距離上回一起出席活動大約已有5、6年之久，仍然默契十足，一起看上了同款包，此外，林映唯還想包色這款「小顏帽」，不只戴起來小臉效果滿分，更是「高額頭必備」。

▲Prada Village快閃店。（圖／品牌提供）

▲Prada Village快閃店。（圖／品牌提供）

▲Prada Village快閃店。（圖／品牌提供）

▲林映唯、宋芸樺同台出席PRADA快閃店活動，分別拎著Moon與Galleria手袋亮相。（圖／品牌提供）

距離林映唯與宋芸樺上回一起出席公開場合，大約有5、6年的時間了，雖然兩人私下是互相追蹤Instagram的關係，但因為共同好友很多，今回再次同台感覺甚是熟悉，且默契十足。今宋芸樺穿著保暖背心與貼身褲裝現身，展現近期瘦身有成的纖細體態，以黑白造型凸顯手上綠色的Galleria手袋亮點；林映唯則是穿上寶寶藍色的拉鍊外套，拎著Ｑ度爆表的Moon包包。

▲Prada Village快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲Prada Village快閃店。（圖／品牌提供）

▲前一天就偷偷來逛的宋芸樺與林映唯，兩人默契看上一款「三角小包」。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

宋芸樺與林映唯表示，兩人在前一天就已經先偷偷來逛過了，並看上了一款「三角小包」，兩人都直呼：「太可愛了！」迷你的尺寸看似是個小廢包，宋芸樺也說：「那個包包沒有要放東西，就好看啊。」但其實這款三角小包是雙層拉鏈的設計，可以放入鑰匙、零錢、卡片、口紅⋯⋯等小物，比外表看起來還中用許多。

▲Prada Village快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲Prada Village快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲小羊皮漁夫帽被封為「小顏帽」。（圖／記者王則絲攝）

宋芸樺今天也大讚林映唯：「她的臉本來就已經很小，戴帽子臉更小了」，林映唯則謙虛表示是帽子的功勞，她頭上的寶寶藍色漁夫帽，是由柔軟的小羊皮搭配澎澎的材質製成，戴起來小臉效果非常卓越，讓林映唯立馬給它起了「小顏帽」的稱號，並補充：「高額頭很需要。」讓她想要包色處理。

▲Prada Village快閃店。（圖／品牌提供）

▲Prada Village快閃店。（圖／品牌提供）

▲Prada Village期間限定店於10月05日至10月30日登陸於台北Bellavita寶麗廣場。（圖／品牌提供）

Prada Village快閃店由三個糖果色的小屋排列組成，周圍環繞著綠色草坪，宛如童話中的夢幻小村莊，而屋內展示的單品也全都套上了糖果色的濾鏡，各式包款、配件、鞋款以納帕小羊皮打造，澎澎質感特別療癒，並綴著同色系的琺瑯三角形標誌，Ｑ度破表。

近日期間限定活動，還能看到ISSEY MIYAKE於台北麗晶精品Regent Galleria B2挑空區舉辦的「GROW斑斕毛織」特展，「GROW斑斕毛織」系列為ISSEY MIYAKE今年秋冬的焦點設計，以四種撞色花紋的羊毛織布料組合而成，其每一款圖樣都象徵了植物的特定部位，以此讚頌植物的生命之美。

▲ISSEY MIYAKE GROW斑斕毛織。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE於台北麗晶精品Regent Galleria B2挑空區舉辦特展，期間限定至11月1日。（圖／品牌提供）

►三宅一生「斑斕毛織」大衣繽紛絢麗　每一款花紋都象徵植物的部位

關鍵字：

林映唯, 宋芸樺, PRADA, Prada Village, 快閃店

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