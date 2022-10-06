日本清酒用「富士山錫杯」飲用更清甜　自帶冰鎮功能、愛小酌的人必備

記者李薇／台北報導

隨著疫情發展至今，雖然已經逐漸獲得控制，但曾經失序的狀態也讓很多人重新反思健康的重要性，以及珍惜身邊人所在的當下，把握每一個人生瞬間，你是否也有那些很珍貴的朋友、親人，在自己忙碌的時間，疏忽了對他們的關心？那不妨運用有溫度的質感單品，傳遞祝福心意。

以下就盤點多款厲害的生活居家小物，職人的匠心精神不但能夠傳遞給收禮的人，更能透過這些單品，增添居家儀式感，讓對方時時刻刻擁有幸福。

＃能作 富士山純錫／玻璃清酒杯對杯組

▲能作設計的富士山純錫／玻璃清酒杯對杯組。（圖／品牌提供）

來自日本富山縣高岡的能作，從1916年起，就在從事鑄造技術，創業初期多以佛具、茶具、花器等傳統製品起家，近年開始以100%純「錫」製作出貼近生活的居家用品、餐具或是燈具等等，將傳統鑄造技術以及職人精神再次發揚光大，融入各式各樣的家庭生活之中。

這次推薦的是富士山純錫清酒杯，這看似具有溫度的小酒杯，不僅是由工匠一對一製作而成，更厲害的是因為錫特有的材質特性，能讓清酒喝起來更為純淨、散發清甜香氣，同時還有冰鎮效果，絕對可以將日本酒的風味，展現得淋漓盡致，非常適合送給喜歡小酌的夫妻或朋友。

▲另一款富士山純錫清酒杯。（圖／記者李薇攝）

想要入手的朋友，不需要特別跑到日本，能作於5月在台灣開設第一間分店，以居家概念設計出全新的品牌店面，即日起至1月15日也舉辦「錫禮展」，想要一睹這厲害富士山酒杯的真面目，可以到台北大直的品牌概念店，直接體驗它的美好。

＃摩瑟水晶 黃金鋒芒

▲摩瑟水晶的黃金鋒芒。（圖／品牌提供）



擁有168年歷史的摩瑟水晶來自捷克，其中，最有看點的「黃金鋒芒」正式登台展出，以新穎的垂直切割法創造了水晶的奇幻，讓切割頓時成為水晶藝術的主角，在光線照耀下會折射出七彩光澤，因為擁有吉祥旺來（鳳梨）的形貌，所以非常受到歡迎，不僅有祝賀之意，擺放在家裡又很閃耀。

▲摩瑟水晶這次來台展出的設計作品。（圖／品牌提供）

這次來台灣展出的摩瑟水晶不只有「黃金鋒芒」，還有多款花器、瓶器等藝術創作，多彩色調的設計展現出水晶的多元面貌，同時透亮的光澤感，更能夠展現出水晶價值，不管是自己放在家裡增添居家質感，還是送人都很推薦。

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