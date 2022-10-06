吳思賢、黃宣為一雙NB鞋險些鬧翻　想出包色對策還「喊話送她」

▲YELLOW 黃宣與孫盛希介紹今日重點鞋款 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

New Balance於信義區開設全新「NB 1906 潮流形象店」，今（6日）請到YELLOW 黃宣、小樂吳思賢、孫盛希搶先逛店，其中吳思賢腳踩夯款9060，鞋身輪廓致敬 990 系列鮮明的科技感，沒想到該款也是好兄弟黃宣的心頭好，兩人為了誰先介紹一事差點鬧翻，浮誇形容是「一雙好看到友情破裂的鞋子」。

▲（右起）YELLOW 黃宣、孫盛希、小樂吳思賢搶先逛信義NB 1906 潮流形象店 。（圖／品牌提供）

▲黃宣腳踩致敬經典籃球鞋型的復古款650 搭配撞色造型絨毛外套 。（圖／品牌提供）

黃宣腳踩致敬經典籃球鞋型的復古款650 搭配撞色造型絨毛外套，黃宣提到：「本人很愛撞色風格，尤其是今天跟兩位好朋友出席，造型就代表我的心情。」而他與吳思賢更是從小就認識的好兄弟，兩人透露剛剛險些為了鞋子鬧翻，原因是吳思賢太喜歡腳上的9060款式，堅持要自己親口介紹，他還說：「這系列真的是我近期最愛，要包色，黑色灰色、卡其、藍色都要。」

黃宣則在旁強調自己也喜歡，形容是一雙「好看到讓友情破裂的鞋子」，誰料孫盛希下秒也加入戰局，她說：「剛剛他們也想要我的鞋子！」 而她所演繹的CT302是女生最愛的微厚底球鞋，靈感取自於1970年代推出的CT系列網球鞋款。

▲吳思賢超愛腳上的9060款式，喊話包色 。（圖／品牌提供）

回憶起人生中首雙NB是在何時購入？黃宣說自己國小就擁有了第一雙品牌跑鞋，「我忘記款式了，那時候上體育課，家旁邊剛好有體育用品，穿那雙跑步、打籃球，都已經穿到破了，所以我很印象深刻。」吳思賢則是在國中入手了人生第一雙990，他說在當時非常紅，還自曝小時候成績很好，「我入手的是賈伯斯那款，沒有存錢，是跪下來求爸爸媽媽買的。」孫盛希同樣是帶著爸爸購物，由爸爸買單，沒想到吳思賢聽完霸氣承諾：「下次我買給妳！」





▲孫盛希示範CT302微厚底球鞋 。（圖／品牌提供）



「NB 1906 潮流形象店」選用富有紋理的灰色木質牆面為空間定調，獨家引進了來自上海設計中心SDS 所操刀的中性機能感服飾，以運動服飾為基底加入時下流行的工裝風。同時將搶先釋出品牌當年度最新鞋履款式，自然少不了品牌大使IU所穿著的 CT302、BB550款式；另也陸續帶來首發亮點，黃宣、小樂吳思賢、孫盛希腳下款式BB650、9060以及CT302。

▲NB 1906 潮流形象信義旗艦店，體驗客製體化服務。（圖／品牌提供）

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▲PUMA Slipstream by MCM，9 月 10 日全球同步開賣。（圖／品牌提供）

PUMA在2018年就曾聯手過德國品牌 MCM，四年過去終於帶來新款聯名鞋PUMA Slipstream by MCM，此次以 1987 年誕生的復古籃球鞋款 Slipstream 為原型設計翻玩，使用招牌 Visetos 印花及異材質拼接、鞋舌鑲上 MCM LOGO 金屬飾板，鞋後側還有不對稱Logo一次收藏兩大品牌，將於 9 月 10 日全球同步開賣。

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▲REEBOK X MMLG 聯名系列包含Club C Revenge 翡翠色鞋款，日常休閒服飾。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

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