fb ig video ETtoday search mobile

巨型史努比現身中和環球！「花生漫畫快閃店」超大扭蛋、獨家新品全都有

>

▲史努比快閃店。（圖／環球購物中心提供）

▲巨型史努比現身在中和環球購物中心大門，吸引民眾拍照打卡。（圖／環球購物中心提供）

記者蔡惠如／綜合報導

環球購物中心新北中和出現巨型史努比！原來是「Peanuts花生漫畫」獨家快閃店正式進駐，直接以巨型史努比現身門外，果然吸引路過民眾目光拿起手機拍不停，超可愛的史努比以「躺姿」平躺大門前，還有好友糊塗塌客一起陪伴，感到溫暖又幸福，快閃店內還有巨大扭蛋機以及10款獨家新品，絕對讓你拍完還能看新貨！

▲史努比快閃店。（圖／環球購物中心提供）

▲史努比快閃店。（圖／環球購物中心提供）

10月有看頭的不止百貨周年慶，環球購物中心中和店的「Peanuts花生漫畫」快閃店，即起至11／23限時登場，在一樓門口就有長達2米的史努比充氣公仔宣告可愛駕到，還有糊塗塌客躺坐在史努比圓圓的肚子上，一起躺在廣場上曬太陽，讓周邊空氣充滿療癒感，怎麼打卡都可愛！

▲史努比快閃店。（圖／環球購物中心提供）

▲史努比快閃店。（圖／環球購物中心提供）

2樓快閃店內也很有看頭，搶眼的史努比坐在紅色沙發上抱著禮物，原來扭蛋機也可以這麼可愛！按下史努比手上的紅色開關，就能有驚喜的扭蛋出現喔，另外還有在屋頂上曬太陽的史努比公仔，也很適合狂拍一波。

▲史努比快閃店。（圖／環球購物中心提供）

▲史努比快閃店。（圖／環球購物中心提供）

▲史努比快閃店。（圖／環球購物中心提供）

▲史努比快閃店首賣新品也超可愛。（圖／環球購物中心提供）

「Peanuts花生漫畫」快閃店除了好拍，當然還有各式各樣Q萌、超過500款的史努比週邊商品，讓喜歡史努比的消費者可以收藏，另有10款為全台獨賣商品，呼叫控控們集合啦！包括史努比大頭趴姿玩偶、老虎裝玩偶、Peanuts花生漫畫人物迴力車玩偶等，而且還有部分優惠，如餐具組一組原價950元，活動期間只要599元超划算噠，都只能在這間快閃店才買得到。

▲史努比快閃店。（圖／環球購物中心提供）

▲史努比快閃店。（圖／環球購物中心提供）

▲史努比快閃店。（圖／環球購物中心提供）

▲單品都好療癒喔令人想衝一波啦。（圖／環球購物中心提供）

其他包括小手提袋、購物袋，以及餐具組、立體小印章、大滑鼠墊等生活用品通通有，讓粉絲們有拍有玩超有誠意，連假揪咖去打卡也很可以喔！

而居家通路IKEA近期又派出旗下網紅鯊鯊坐鎮「快閃購物節」，11／30前加入IKEA LINE官方帳號並升級數位宜家卡，當日來店或於IKEA官網消費滿249元可獲得1點 ，集滿2點可兌換小馬夾鏈袋，集滿5點則可將限量超萌IKEA鯊鯊摺疊傘。

▲IKEA鯊鯊折疊傘。（圖／IKEA提供）

▲IKEA鯊鯊折疊傘。（圖／IKEA提供）

網紅鯊鯊摺疊傘以晴空藍為主色，傘面印有開朗鯊鯊呆萌的身影，不管碰到下雨或是豔陽的日子，只要鯊鯊摺疊傘在手，心情就能瞬間轉換，附贈的傘套也印有鯊鯊身影，鯊魚鐵粉福利快衝啊！

▲IKEA鯊鯊折疊傘。（圖／IKEA提供）

關鍵字：

史努比, 快閃, 中和, 環球購物中心

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

新光三越南西周年慶首日塞爆　少女排17小時為看「原子少年」 卡地亞見證人生重要時刻　訂製專屬珠寶永恆閃耀 你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船 不用吃得太清淡？高圓圓營養師教「早餐5原則」養成易瘦體質 直播／蕭亞軒在巴黎收到「還沒賣的LV包」　10／4晚上看最新女裝與爆款 超美「咖啡隨行杯」下殺599元！黑白好有型　馬卡龍色最可愛 邵雨薇曝私下「約會穿搭」，出門前都會偷看對方、刻意配一下

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面