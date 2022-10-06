巨型史努比現身中和環球！「花生漫畫快閃店」超大扭蛋、獨家新品全都有

▲巨型史努比現身在中和環球購物中心大門，吸引民眾拍照打卡。（圖／環球購物中心提供）

記者蔡惠如／綜合報導

環球購物中心新北中和出現巨型史努比！原來是「Peanuts花生漫畫」獨家快閃店正式進駐，直接以巨型史努比現身門外，果然吸引路過民眾目光拿起手機拍不停，超可愛的史努比以「躺姿」平躺大門前，還有好友糊塗塌客一起陪伴，感到溫暖又幸福，快閃店內還有巨大扭蛋機以及10款獨家新品，絕對讓你拍完還能看新貨！

10月有看頭的不止百貨周年慶，環球購物中心中和店的「Peanuts花生漫畫」快閃店，即起至11／23限時登場，在一樓門口就有長達2米的史努比充氣公仔宣告可愛駕到，還有糊塗塌客躺坐在史努比圓圓的肚子上，一起躺在廣場上曬太陽，讓周邊空氣充滿療癒感，怎麼打卡都可愛！

2樓快閃店內也很有看頭，搶眼的史努比坐在紅色沙發上抱著禮物，原來扭蛋機也可以這麼可愛！按下史努比手上的紅色開關，就能有驚喜的扭蛋出現喔，另外還有在屋頂上曬太陽的史努比公仔，也很適合狂拍一波。

▲史努比快閃店首賣新品也超可愛。（圖／環球購物中心提供）

「Peanuts花生漫畫」快閃店除了好拍，當然還有各式各樣Q萌、超過500款的史努比週邊商品，讓喜歡史努比的消費者可以收藏，另有10款為全台獨賣商品，呼叫控控們集合啦！包括史努比大頭趴姿玩偶、老虎裝玩偶、Peanuts花生漫畫人物迴力車玩偶等，而且還有部分優惠，如餐具組一組原價950元，活動期間只要599元超划算噠，都只能在這間快閃店才買得到。

▲單品都好療癒喔令人想衝一波啦。（圖／環球購物中心提供）

其他包括小手提袋、購物袋，以及餐具組、立體小印章、大滑鼠墊等生活用品通通有，讓粉絲們有拍有玩超有誠意，連假揪咖去打卡也很可以喔！

而居家通路IKEA近期又派出旗下網紅鯊鯊坐鎮「快閃購物節」，11／30前加入IKEA LINE官方帳號並升級數位宜家卡，當日來店或於IKEA官網消費滿249元可獲得1點 ，集滿2點可兌換小馬夾鏈袋，集滿5點則可將限量超萌IKEA鯊鯊摺疊傘。

網紅鯊鯊摺疊傘以晴空藍為主色，傘面印有開朗鯊鯊呆萌的身影，不管碰到下雨或是豔陽的日子，只要鯊鯊摺疊傘在手，心情就能瞬間轉換，附贈的傘套也印有鯊鯊身影，鯊魚鐵粉福利快衝啊！