50年保時捷古董跑車超帥！　完美呼應TAG Heuer聯名錶

▲TAG Heuer x Porsche 911 Carrera RS 2.7限量計時腕錶今於台北保時捷中心亮相。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

去年TAG Heuer（泰格豪雅）與Porsche（保時捷）攜手合作，共同創作能彰顯雙品牌歷史與價值的錶款，今於台北保時捷中心發表的兩款Porsche 911 Carrera RS 2.7聯名計時腕錶即是最佳代表，所有細節設計均致敬保時捷第一款911印有「Carrera」RS2.7車款誕生50周年，台灣名車收藏家更大方出借當年限量生產1580輛的藍白配色911 Carrera RS 2.7車供展示，與限量錶完美呼應。

▲TAG Heuer x Porsche 911 Carrera RS 2.7限量計時腕錶精鋼藍色款，254,100元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）





▲TAG Heuer x Porsche 911 Carrera RS 2.7限量計時腕錶精鋼款附鍊帶，錶殼側邊裝飾Carrera字樣。

保時捷於1972年發表Porsche 911 Carrera RS 2.7跑車，共生產1580輛、27種鮮豔顏色的車款，當中最具代表性的紅與藍色被選為TAG Heuer聯名錶的主色調，內載具80小時動力儲存的自製機芯Heuer 02，自動盤猶如跑車方向盤造型，呼應跑車的疾速感。

▲台灣收藏家大方出借珍藏的Porsche 911 Carrera RS 2.7跑車展出。





▲模特兒於台灣收藏家擁有的911 Carrera RS 2.7跑車前，展示18K玫瑰金紅色款的TAG Heuer x Porsche 911 Carrera RS 2.7限量計時腕錶。

Porsche 911 Carrera RS 2.7聯名計時腕錶外型也講究，TAG Heuer特別設計造型猶如保時捷輪圈的30分鐘計時小盤，並將兩大品牌都深具意義的「Carrera」字樣，點綴在不鏽鋼藍色版本的錶殼側面、錶面、織物錶帶上，限量500只的藍色款另附鍊帶；紅色版則以18K玫瑰金打造搭配鱷魚皮錶帶，限量250只。

▲TAG Heuer x Porsche 911 Carrera RS 2.7限量計時腕錶18K玫瑰金紅色款，錶背顯露跑車方向盤造型自動盤。

Porsche不僅跨足名錶領域，也與同樣來自德國的時尚品牌BOSS攜手，今年秋冬第8度合作推出Porsche x BOSS聯名系列，1972年BOSS首度贊助Porsche賽車，時隔50年，典藏924 GTP Le Mans與全新世代992 GT3 Cup Car賽車共同在聯名新裝的廣告大片中亮相，模特兒展示以黑、白及亮眼的鮮橘色為主色調服裝，極簡Olivenleder®皮衣外套、休閒Polo衫、保暖運動衫、經典T恤、時髦運動鞋以及標誌性弧線絎縫外套，各個展現精準剪裁與絕佳機能性。

▲Porsche x BOSS第8度攜手創作 2022秋冬系列服裝。（圖／Boss提供，以下同）



▲Porsche x BOSS秋冬系列新裝以黑、白及亮眼的鮮橘色為主色調。



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