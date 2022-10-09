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回顧張曼玉5個經典角色！從清純阿娥到時髦蘇麗珍　每個時代最美記憶

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實習記者黃麗頻／綜合報導

近期掀起經典電影4K修復上映的風潮，兩部由張曼玉主演的電影《花樣年華》及《阮玲玉》，分別於9月中和9月底在台上映，讓粉絲能重溫華語經典作品。除了上述的兩部電影，貴為坎城影展亞洲影后的張曼玉，其他的作品也不容小覷，更承載了七、八年級生的青春記憶，讓我們一同來回顧她的5個經典角色吧！

《警察故事》 

在《警察故事》系列電影中，張曼玉飾演陳家駒（成龍飾）的女友阿May，這一時期的她，參演角色大多為甜美可人的少女，因出眾的外表和獨特清新的氣質，吸引了大批觀眾的注意，而阿May的清純可愛為《警察故事》的武打風格，增添一絲清爽奪目，更成了當年日本影迷票選的最受歡迎外國女演員之一。不過也因為接演角色類型雷同的緣故，張曼玉被冠上「花瓶」的稱號。

《旺角卡門》

為擺脫「花瓶」的罵名，張曼玉積極嘗試多種類型的角色，直到出道5年後，也就是1988年出演王家衛的首部導演電影《旺角卡門》，飾演一名來自香港郊區大嶼山的少女「阿娥」。儘管阿娥的形象依舊是「清純可人、低眉順眼」，不過在情感的鋪陳上，張曼玉將角色經歷愛情的艱澀動人，呈現的生動淒美，不僅成功擺脫「花瓶」的名號，也首度獲得金像獎最佳女主角的提名，更為後來更具挑戰性的角色打下基礎。

《阮玲玉》

▲▼張曼玉重現傳奇女伶阮玲玉的神韻風采，秦漢、梁家輝、劉嘉玲、吳啟華演出。（圖／甲上提供）

▲張曼玉重現傳奇女伶阮玲玉的神韻風采。（圖／甲上提供）

1991年張曼玉主演關錦鵬導演的電影《阮玲玉》，是一部描述二十世紀一代影星阮玲玉的傳奇故事，依稀記得那張最後的遺書，上頭只寫下「人言可畏」四字，張曼玉將阮玲玉生前的所有哀傷、憂愁，如此細膩的感情投射在自己身上，或許是出道以來的各種罵聲，她更能體會「人言可畏」帶來的挫敗惶恐，成功演活了這位紅顏薄命的女星，這個角色也為張曼玉在威尼斯、坎城和柏林三大國際影展中獲得兩個最佳女演員桂冠的殊榮。

《甜蜜蜜》 

由陳可辛導演執導的電影《甜蜜蜜》，帶領張曼玉進入表演事業的另一個高峰。該電影是為紀念歌手鄧麗君逝世而作，張曼玉自片中飾演從廣州漂泊到香港期望能賺大錢的李翹，這部電影再次證明了她的嫻熟演技，活潑動人的形象與電影中充滿80年代風格的香港街景，成為那個時代最動容的美麗記憶。因為「李翹」一角，張曼玉再度拿下金馬獎和金像獎等4項「最佳女主角」的佳績。

《花樣年華》

▲▼王家衛執導，梁朝偉、張曼玉主演《花樣年華》劇照。（圖／澤東提供）

▲張曼玉和梁朝偉的默契演出，至今仍是經典的銀幕情侶之一。（圖／澤東提供）

在《旺角卡門》之後，張曼玉和王家衛保持了多年的合作，更因此被稱為是王家衛的專用演員之一。2000年，張曼玉以電影《花樣年華》回歸，飾演年輕美麗的陳太太「蘇麗珍」一角，乍看是一部通俗的愛情故事，然而張曼玉和梁朝偉毫無違和的默契演出，將逃不開愛情泥沼的微妙情愫演得活靈活現，至今仍是華人影史中最經典的銀幕情侶之一。此外，片中蘇麗珍摩登懷舊的成熟美，讓張曼玉的演技再次獲得一片喝彩。

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張曼玉, 花樣年華, 甜蜜蜜, 旺角卡門, 警察故事, 阮玲玉, 香港, 電影, 經典

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