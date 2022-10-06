星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

▲星巴克10月放大絕，上網玩遊戲抽買一送一。（圖／翻攝星巴克官網）

記者蔡惠如／綜合報導

即將迎來今年最後一次連假假期，星巴克也在雙十前推出長達18天的數位體驗活動，讓民眾跟星迷們滑滑手機賺優惠，只要進入專屬頁面找出拿道具的小熊，就可隨機獲得不同優惠，包括「全品項買一送一」、「第二杯半價」等通通有，85度C則推出連續4天的多多分享日，伯朗咖啡、怡客咖啡則有特定單日買一送一優惠。

星巴克從10／6至10／23期間推出「COFFEE DAY 植感生活數位體驗」活動，在期間進入活動網頁，與星巴克小熊Bearista一起玩遊戲，就可隨機領取優惠券，買一送一、第二杯半價或搭配甜品優惠馬上就能手到擒來。

但要注意部分門市不提供此活動優惠喔，包括車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、竹北自強、南投休息站、泰安南、泰安北、西湖休息站、芎林文德、彰化高鐵、宜蘭宜興、新店莊敬、土城大潤發、高雄博愛、振興、高雄大寮、台東大武門市等風景區或特殊店無法兌換。

85度C也針對雙十連假，推出特定優惠，從10／8到10／11連續四天，祭出「多多分享日」活動，原價50元的大杯冰多多綠茶，第二杯特價只要10元，直接省下40元，等同是6折優惠，呼叫手搖控們一起省荷包。

業者也表示，每人現場買帶走限購三組（共六杯），且85 Cafe APP線上訂餐無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主，請消費者要注意限制。

怡客咖啡則針對雙十連假後首個上班日，推出「全品項買一送一優惠」，讓大家趁著美好的連假報復性出遊後，面對艱難的上班日可以打起精神，10／11當天全台門市均推出買一送一優惠，消費者可任選飲品品項，免費商品以低價者計。

伯朗咖啡館則在10月續推卡友獨享飲品買一送一，針對10月份的每週一10／10、10／17、10／24、10／31，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。





路易莎推出手沖咖啡新品，包括來自肯亞涅里的「黑莓之后」，以及哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗」，特色是均有濃濃果香，原價200元，10／31前黑卡特價120元，現省80元價差。

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