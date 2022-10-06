fb ig video ETtoday search mobile

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

>

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克官網）

▲星巴克10月放大絕，上網玩遊戲抽買一送一。（圖／翻攝星巴克官網）

記者蔡惠如／綜合報導

即將迎來今年最後一次連假假期，星巴克也在雙十前推出長達18天的數位體驗活動，讓民眾跟星迷們滑滑手機賺優惠，只要進入專屬頁面找出拿道具的小熊，就可隨機獲得不同優惠，包括「全品項買一送一」、「第二杯半價」等通通有，85度C則推出連續4天的多多分享日，伯朗咖啡、怡客咖啡則有特定單日買一送一優惠。

星巴克從10／6至10／23期間推出「COFFEE DAY 植感生活數位體驗」活動，在期間進入活動網頁，與星巴克小熊Bearista一起玩遊戲，就可隨機領取優惠券，買一送一、第二杯半價或搭配甜品優惠馬上就能手到擒來。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／業者提供）

但要注意部分門市不提供此活動優惠喔，包括車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、竹北自強、南投休息站、泰安南、泰安北、西湖休息站、芎林文德、彰化高鐵、宜蘭宜興、新店莊敬、土城大潤發、高雄博愛、振興、高雄大寮、台東大武門市等風景區或特殊店無法兌換。

▲怡客、85度C買一送一優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

85度C也針對雙十連假，推出特定優惠，從10／8到10／11連續四天，祭出「多多分享日」活動，原價50元的大杯冰多多綠茶，第二杯特價只要10元，直接省下40元，等同是6折優惠，呼叫手搖控們一起省荷包。

業者也表示，每人現場買帶走限購三組（共六杯），且85 Cafe APP線上訂餐無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主，請消費者要注意限制。

▲怡客、85度C買一送一優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

怡客咖啡則針對雙十連假後首個上班日，推出「全品項買一送一優惠」，讓大家趁著美好的連假報復性出遊後，面對艱難的上班日可以打起精神，10／11當天全台門市均推出買一送一優惠，消費者可任選飲品品項，免費商品以低價者計。

▲怡客、85度C買一送一優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

伯朗咖啡館則在10月續推卡友獨享飲品買一送一，針對10月份的每週一10／10、10／17、10／24、10／31，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

路易莎推出手沖咖啡新品，包括來自肯亞涅里的「黑莓之后」，以及哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗」，特色是均有濃濃果香，原價200元，10／31前黑卡特價120元，現省80元價差。

▲中秋連鎖咖啡優惠。（圖／各業者提供）

►蒲公英環保衛生紙150抽只要12元，整年份直接囤起來

►貓狗控熱議！星巴克萬聖節系列可愛爆炸　網：根本放火了

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 怡客, 85度C, 雙十, 連假

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

新光三越南西周年慶首日塞爆　少女排17小時為看「原子少年」 卡地亞見證人生重要時刻　訂製專屬珠寶永恆閃耀 你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船 不用吃得太清淡？高圓圓營養師教「早餐5原則」養成易瘦體質 直播／蕭亞軒在巴黎收到「還沒賣的LV包」　10／4晚上看最新女裝與爆款 超美「咖啡隨行杯」下殺599元！黑白好有型　馬卡龍色最可愛 邵雨薇曝私下「約會穿搭」，出門前都會偷看對方、刻意配一下

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面