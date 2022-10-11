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說・流行／模特兒秀上「吃」衣服嚇壞觀眾！一口咬下原來是巧克力

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記者王則絲／台北報導

在時尚產業中，如果沒有大牌精品的名氣、歷史與資源，就必須靠著創意來吸引目光。還記得曾席捲IG版面的「蛋糕皮鞋」嗎？該名設計師Tal Maslavi日前在他的畢業系列發表秀上，再度將食物與服裝結合，讓一名模特兒咬著背心的下襬走出，下秒竟直接「吃」下去！讓觀眾看了驚喜、驚嚇參半，設計師揭曉，原來這件上衣是由巧克力製成的。

▲以色列設計學院學生Tal Maslavi。（圖／翻攝自IG）

▲Tal Maslavi設計出了「可以吃的」坦克背心。（圖／翻攝自IG@talmaslavi）

這位在網路上闖出名號的設計師Tal Maslavi，為來自以色列知名時尚學院申卡爾工程與設計學院（Shenkar College）的學生，他的設計非常不按牌理出牌，擅於將服裝與日常生活用品結合，並挑戰大眾對服裝設計的認知。Tal Maslavi也在2022 BIAAF（Bilbao International Art & Fashion）奪得最佳飾品設計大獎的殊榮，實力備受肯定。

▲以色列設計學院學生Tal Maslavi。（圖／翻攝自IG）

▲Tal Maslavi為BIAAF的贏家。（圖／翻攝自IG@talmaslavi）

先來回顧約莫在今年六月時掀起話題的「蛋糕皮鞋」，此為Tal Maslavi在個人畢業系列的其中一雙設計鞋款「Derby」，他在簡約的黑色馬汀鞋輪廓下做出意想不到的變化，在本將露出腳趾的位置，做成了仿真的蛋糕剖面，令人看了都要糊塗，究竟是蛋糕還是鞋子？且Tal Maslavi還設計了三種「口味」，有巧克力、草莓以及香草三種內餡的顏色，逼真效果簡直讓人錯亂，獵奇有趣的設計在網上被瘋傳。

▲以色列設計學院學生Tal Maslavi。（圖／翻攝自IG）

▲Tal Maslavi設計的「蛋糕皮鞋」在六月份時IG上爆紅。（圖／翻攝自IG@talmaslavi）

而近日Tal Maslavi正式舉行了他的畢業發表秀，不只讓模特兒們演繹招牌的「蛋糕皮鞋」，另一款與食物相結合的單品一曝光，再度引爆話題。Tal Maslavi畢業系列秀上，其中一名模特咬著白色背心上衣的下襬走出，看似是為露出腹肌耍帥的造型，下秒模特卻一口咬下去，開始啃起身上的衣服，原來這件上衣整體都是硬塊，是由「巧克力」製作而成，天馬行空的概念被付諸實現，令人會心一笑，網友們紛紛加入討論：「只能穿一次就吃完了」、「挺方便的」、「是有多餓！」

Tal Maslavi認為現代的我們存活於現實與虛擬之間，人們對事物感受的能力變差了，因此希望能透過服裝強化觸摸與感官的體驗，所以才創造出如此前衛、幽默的系列。

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關鍵字：

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