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日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

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編輯／Molly　圖／翻攝自koigokoro官網

每個人都有不同的魅力，有些人可能熱情奔放吸引人靠近，有些人可能是溫柔、善解人意讓人感到很舒服，那你知道自己的個人魅力在哪嗎？日本網站「koigokoro」先前分享了一則心理測驗，透過挑選想養的狗狗種類，就能分析出你最吸引人的魅力為何，快來看看你是哪一種！

▲▼日本超紅小狗心理測驗測個人魅力 。（圖／翻攝自koigokoro官網）

【測驗問題】

如果你決定要養一隻小狗，你會選擇以下4個選項的哪一種狗？請以第一眼直覺回答。

A.柴犬

B.玩具貴賓犬

C.柯基犬

D.博美犬

【解析結果】

▲▼日本超紅小狗心理測驗測個人魅力 。（圖／翻攝自koigokoro官網）

A.柴犬

選擇柴犬的人，最大的魅力在於真誠又率真的個性。你很了解自己的性格、優點缺點，且能很和諧地與周圍的人相處、合作，每個人對你都有很好的觀感，且認為你是很有品味的人，甚至能帶給別人啟發。此外，你待人很真誠，與人相交時不論性別或年齡，都會很珍惜與對方的來往，可能還會因此擁有長達幾十年的情誼。請繼續展現你的真性情且好好珍惜他人對你的肯定，能擴展魅力你的魅力，受到更多人喜愛。

▲▼日本超紅小狗心理測驗測個人魅力 。（圖／翻攝自koigokoro官網）

B.玩具貴賓犬

選擇玩具貴賓的人，最大的魅力在於性格單純讓人有保護欲，且又很樂觀積極。當你在為某個目標努力時，會因為你積極正面的態度而吸引到許多人關注，周遭人也都很欣賞，因而想要給予你支持或幫助。另外，你友善親和的性格，讓人與你交流時能感到自然放鬆，而被吸引，但記得別一昧順從他人，請大膽地適時表露自己的想法和見解，也會讓周圍的人對你更有好感、更仰慕你。

▲▼日本超紅小狗心理測驗測個人魅力 。（圖／翻攝自koigokoro官網）

C.柯基犬

選擇柯基的人，最大的魅力在於奔放跳脫、古靈精怪的性格。你向來不害怕接觸未知的事物，喜歡追求各種新鮮刺激的事物，總是很願意大膽地挑戰困難，對於時下流行也很敏感，個人特色很鮮明獨特，且很有行動力，能感染他人。當你提出自己的觀點時，也常會周遭的人很佩服，且因你熱情活潑的個性都很喜歡你。但有時會過度將注意力放在自己身上，而忽略他人感受，有時還是要考慮一下別人心情，試著接受他人的意見，或許會有更好的發展。

▲▼日本超紅小狗心理測驗測個人魅力 。（圖／翻攝自koigokoro官網）

D.博美犬

選擇博美的人，最大的魅力在於很善解人意，個性溫和且很有包容力。你無論何時都很有耐心聆聽他人說話，也很願意聽取別人的看法，而且總是努力向前、充滿活力，能讓周遭的人受到感染，讓人也變得積極。但因為你對於自己的要求很高，為了理想或目標會不斷督促自己，會給自己壓力「必須竭盡所能」，請記得適時讓自己稍微放鬆一點，找時間舒緩放鬆緊繃的身心，反而能幫助你更有魅力，拓展人際關係。

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 魅力, 個人魅力, 動物測驗

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