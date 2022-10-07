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不用吃得太清淡？高圓圓營養師教「早餐5原則」養成易瘦體質

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▲▼ 營養師教「早餐5原則」養成易瘦體質 。（圖／翻攝）

▲早餐吃對了，有助於維持身材。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝自unsplash、pexels

現代人生活忙碌，不少人每天早上趕時間都來不及吃早餐，或只能隨便塞個三明治，可別以為這樣少吃一點還能順便減肥，其實早餐對於人體的新陳代謝和減肥都很重要。高圓圓御用的大陸知名營養師顧中一在其書中《專業營養師教你吃對了，健康瘦，擺脫慢性病，遠離代謝症候群》，就針對早餐提出5個重要觀念，早餐吃對了還能幫助養成易瘦體質。

▲▼ 營養師教「早餐5原則」養成易瘦體質 。（圖／翻攝）

＃不需要吃得太清淡

早餐的用意是為整個上午提供熱量能量，且適量的早餐份量也能避免午餐時因太餓而暴飲暴食，對於控制體重、減肥都有利。合理的早餐應該是有著主食、蔬菜水果、堅果和有豐富蛋白質的肉類、蛋類的「正餐」，不用太清淡，因為適量的油脂和蛋白質能幫助維持飽腹感，讓一整個上午的熱量供應更充足，

▲▼ 營養師教「早餐5原則」養成易瘦體質 。（圖／翻攝）

＃食物多樣化並以穀類為主

精製碳水容易使血糖忽高忽低，對健康不利，而穀物在提供能量的同時，帶給人體的負擔較小，且還是維生素B群的重要來源，建議盡量選擇像是全麥麵包、全麥饅頭、糙米飯等含全穀類的食物。另外，一般情況下建議攝取純牛奶或強化維生素D的牛奶，若是乳糖不耐的人，則可選擇優酪乳。

＃早餐熱量應與晚餐相同

營養師建議三餐的完美比例如下，早餐30％，建議吃好消化的食物，也可將較油膩的食物放在早餐來吃；午餐40%，是一整天中對營養需求最多的一餐；晚餐則是30%，盡量回家吃飯，且可根據自己入睡時間適量安排進食量，最好能在睡前4小時吃完。

▲▼ 營養師教「早餐5原則」養成易瘦體質 。（圖／翻攝）

＃營養早餐和快速早餐的建議

營養師表示，若有時間能好好吃早餐時，建議早餐食材應該要包含白色的牛奶和雞蛋，黃色的全麥麵包、橙色的果汁、綠色的蔬菜和紅色的瘦肉，像是瘦火腿的蛋白質很高，一小片就能解決早餐蛋白質不足的問題。但要注意的是，火腿畢竟是加工肉類，盡量選擇鈉含量相對較少的。

而如果是早上很趕時間，需要快速準備早餐的上班族，則推薦鮮牛奶、燕麥、水煮雞蛋，再帶水果出門，辦公室裡也可以準備點堅果。另外，果汁比較適合早餐時間很緊張時飲用，可在不方便吃蔬菜水果的時候，及時補充維生素C。

＃有胃病的人注意3件事

有胃病的人吃早餐時建議注意3件事，第一，不吃太酸、太涼的食物；第二，可選擇一些較容易消化的食物，像是粥、煮麥片等；第三，蛋白質食物中的雞蛋、豆製品、瘦肉還是可以食用的。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 易瘦體質, 飲食, 秘訣, 營養師, 高圓圓

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