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準新娘孔曉振登機時尚搶先看　疊戴百萬伯爵珠寶好貴氣

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▲▼ PIAGET,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲孔曉振為伯爵示範機場時尚，佩戴PIAGET Polo系列玫瑰金月白色鑽石腕錶1,550,000元，疊搭Possession系列玫瑰金珍珠母貝鑽石手環204,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓明星聲勢正旺，各國際珠寶品牌搶攻年輕市場也創造話題，紛紛請韓星助陣。擔任伯爵（PIAGET）亞太區代言人多年的孔曉振，即綁著優雅的「公主頭」、穿上中性風的西裝外套，搭配百萬元的PIAGET Polo腕錶與最新的Possession戒指，拿著登機證示範機場時尚，時髦極了。

▲▼ PIAGET,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲孔曉振同時搭配伯爵最新 Possession系列玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑲鑽戒指。

▲▼ PIAGET,CHAUMET 。（圖／公關照）▲▼ PIAGET,CHAUMET 。（圖／公關照）
▲伯爵Possession系列玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑲鑽戒指（左）161,000元，白金宮廷式雕刻飾紋鑲鑽戒指177,000元。

隨著各國邊境解封，旅人逐步恢復跨國行程，傳出10月將在美國與小10歲歌手男友Kevin Oh（凱文吳）舉辦不公開婚禮的孔曉振，搶先為伯爵示範機場時尚，她疊戴PIAGET Polo玫瑰金鑽錶與Possession手環，同時戴上最新的Possession宮廷式雕刻飾紋戒指彰顯個性美，準新娘堆滿笑意，洋溢幸福氣息。

▲▼ PIAGET,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲CHAUMET亞太區代言人宋慧喬日前佩戴Escales項鍊，出席於南韓舉辦的Ondes & Merveilles珠寶展。（圖／CHAUMET提供）

法國珠寶品牌CHAUMET亞太區代言人則是女神級女星宋慧喬，日前她受邀參加於南韓舉辦的Ondes & Merveilles波瀾燦景頂級珠寶展，當天她以灰色的平口禮服搭配以被夕陽染上橘紅色海岸為創作靈感的Escales系列項鍊亮相，成排磚紅色尖晶石與下方帕拉依巴碧璽和藍寶石相互輝映，再點綴馬眼形切割鑽石顯得無比生動，讓她即使與德國女星黛安克魯格撞同款，也指定佩戴。

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關鍵字：

孔曉振, 伯爵, PIAGET, 宋慧喬, CHAUMET

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