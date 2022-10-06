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新光三越周慶首日狂吸15.5億元破紀錄　百貨周年慶業績大成長

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記者蔡惠如／綜合報導

下半年百貨周年慶從10月起開始進入大爆發期，新光三越今（10／6）首波6店齊發，一大早台北南西店外排出數百人潮，呈現後疫情百貨周年慶的態勢，有品牌表示：「大家準備過回疫情前的生活了。」而新光三越也表示，首日周年慶6店預估業績可達15.5億元，創歷史新高。環球購物中心今也迎來周年慶首日，一樣也是人潮滿滿，業績預估成長10%。

▲▼ 新光三越台北南西店週年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

▲新光三越台北南西店周年慶首日，化妝品區塞爆人潮。（圖／記者黃克翔攝）

今年百貨周年慶買氣爆發有跡可循，在9月開跑的台北101前15天，其業績就比去年同期大成長30%，台中大遠百周慶在9月底開跑，業績也有去年同期的雙位數成長，顯見精品消費需求仍高。

而新光三越2022年周慶今起首波6店登場，精品較少、產品主打化妝品與家居的台北南西店，在開門前門外就吸引滿滿人潮，代表消費者已經開始準備後疫情的生活模式，走出戶外休閒、上班，讓彩妝、服飾、戶外休閒銷量都持續上揚，已經低迷好幾年的彩妝，在今年更有40%的大成長。

▲▼ 新光三越台北南西店週年慶首日。（圖／記者黃克翔攝）

新光三越表示，首日觀察各店一樓化妝品人潮買氣再現疫前榮景，無論保養、彩妝或香氛，各品牌皆有兩位數的業績成長，CHANEL1號紅色山茶花活能精粹、ESTEE LAUDER年輕無敵膠原霜、LANCOME超未來肌因賦活露、CLE DE PEAU BEAUTE肌膚之鑰幻耀星空系列、LA MER深藻煥膚微晶露等頂級精華及乳霜，各組銷量累計破千瓶，疫情趨緩更帶動YSL、MAC、BOBBI BROWN、SHU UEMURA、TOM FORD、NARS等專業彩妝成長4成以上。

GlobalMall環球購物中心今周慶也登場，在線上線下雙重回饋達30%、點數大樂透扣點加碼抽特斯拉、高單價商品優惠5折起及17元排隊爆品、來店禮的多重助益下，首日整體業績預計成長超過10%，其中以傢俱家電、黃金珠寶及運動休閒服飾成長幅度最高，同時今年因高單價消費力道強勁，帶動客單價大幅攀升成長20%。隨著雙十連假預計將再帶動人潮、業績成長，整體週年慶檔期業績目標成長上看10%。

▲環球購物中心週年慶首日。（圖／業者提供）

▲環球購物中心周年慶首日，一開門就有許多民眾魚貫入場。（圖／業者提供）

關鍵字：

新光三越, 環球購物中心, 周年慶首日, 週年慶

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